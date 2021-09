1 сентября 2021 г. Эндрю Креймер | The New York Times На встрече с Байденом лидер Украины будет стремиться к получению гарантий в сфере безопасности после выхода из Афганистана "Обеспокоенный внезапным и хаотичным уходом Америки из Афганистана, президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, поднимет вопросы об обязательствах США в области безопасности во время встречи с президентом Байденом в среду, сообщил советник украинского лидера", - пишет The New York Times. "Встреча задумывалась как возможность для США продемонстрировать поддержку Украине, к чему Зеленский стремился с 2019 года, когда его усилия увязли в первом процессе по импичменту бывшего президента Трампа. Теперь, когда встреча, наконец, близка, она следует за событием, которое заставило многих американских союзников усомниться в твердости поддержки Вашингтона. И немногие страны так полагаются на поддержку США, как Украина, увязшая в семилетней войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами и как никогда опасающаяся намерений и нечестной игры Кремля", - указывает издание. "В качестве вице-президента Байден был ответственным по Украине в администрации Обамы, и, хотя его часто разочаровывала эндемичная коррупция, он решительно поддерживал борьбу страны за то, чтобы оставаться независимой от России. Многие аналитики ожидают, что он подтвердит эту поддержку Зеленскому, - говорится в статье. - Украинский лидер, со своей стороны, как ожидается, подчеркнет не только ценность американской поддержки Украины, но и вклад своей страны в европейскую безопасность путем сдерживания России, заявил другой член украинской делегации". "Ситуация в Афганистане, похоже, указывает на перестройку глобальных обязательств США, и президент Зеленский хочет услышать от президента Байдена, где находится Украина", - сказал советник Зеленского Эндрю Мак в телефонном интервью из Вашингтона. (...) "Мы очень отличаемся от Афганистана и хотели бы это подчеркнуть, - сказал Тимофей Милованов, советник главы администрации Зеленского. - Мы независимая страна, а не государство-банкрот, и нашим вооруженным силам удалось противостоять русским, а не "Талибану"*". Тон будет такой, что Украина "нисколько не сомневается в вашей приверженности нам", сказал Милованов. Мы не будем просить. Мы скажем: "Вот то, что мы можем сделать вместе. Давайте сделаем это", добавил он. (...) "Менее чем через две недели Россия и Белоруссия, как ожидается, подпишут договор о более тесной интеграции, согласно которому на северо-западных границах Украины могут быть размещены российские войска. Если это произойдет, Украина будет почти окружена контролируемыми Россией границами: от Белоруссии на севере до самой России и на юге до оккупированного Крыма и сепаратистского региона Приднестровье в Молдавии. Некоторые украинские аналитики считают, что назревающий кризис недооценивается Соединенными Штатами, что мало чем отличается от уязвимости поддерживаемого США афганского правительства", - говорится в статье. "Украина - крупнейшая либеральная демократия в бывшем Советском Союзе, - сказал Мак. - Ситуация с безопасностью на Украине за последний год ухудшилась. Есть надежда, что администрация Байдена не будет рассматривать Украину как второстепенный вопрос". (...) "После падения Кабула Вопрос надежности Америки и ее приверженности союзникам широко обсуждался в политических кругах Киева. "Есть ощущение отчужденности западного мира", - полагает Владимир Ермоленко, главный редактор журнала Ukraine World. Америка отступила с Ближнего Востока, и "есть опасения, что она уйдет и из Восточной Европы". "Владимир Арьев, депутат украинского парламента, считает, что эта обеспокоенность сильно преувеличена. "Я думаю, Вашингтону следует дать объяснения своим ближайшим партнерам, с дополнительными заверениями в том, что ситуация в Афганистане не будет иметь для них никаких последствий", - сказал он. Пока, по его словам, Киеву не стоит беспокоиться. "Мы не должны отказываться от доверия к нашим партнерам". * - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: The New York Times