"Мужское государство": русские суши не едят

"В России шовинисты борются с защитниками прав женщин, сексуальных меньшинств и против мультикультурализма. С помощью враждебных кампаний они часто достигают своей цели, в частности, недавно добившись выдворения одного комика", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Когда в начале лета российская сеть супермаркетов "Вкусвилл" представила на фотографиях рекламной кампании в соцсетях однополых родителей, сложилось впечатление, что в консервативной России произошел прорыв. Но эксперимент вышел боком", - отмечает журналист Андре Баллен.

"Враждебная кампания, начатая движением под названием "Мужское государство" и поддержанная рядом связанных с Кремлем СМИ, таких как RT, быстро заставила "Вкусвилл" пойти на попятную. Компания, которая позиционирует себя как экологическая и прогрессивная, не только удалила публикацию, но и принесла извинение, сообщение с которым, в частности, подписал основатель компании Андрей Кривенко. (...) Собственных сотрудников руководство компании обвинило в "непрофессионализме".

"В результате руководитель рекламной кампании Роман Поляков уволился из "Вкусвилла". Семья, о которой шла речь в рекламе, и вовсе была вынуждена покинуть Россию из-за враждебной кампании", - говорится в статье.

"А "Мужское государство" впало в эйфорию от собственной силы. Официально движение, открыто представляющее патриархальные и националистические ценности, не зарегистрировано в России. Его основатель Владислав Поздняков - бывший фитнес-тренер из Саратовской области в Поволжье", - пишет издание.

"Он стал популярен в 2018 году, когда призвал устроить травлю россиянок, которые флиртовали с иностранцами во время чемпионата мира по футболу. Он просил своих сторонников присылать ему фотографии этих молодых женщин, которые он затем публиковал в интернете с соответствующими оскорблениями".

"В то время за это его даже судили за экстремизм и приговорили к двум годам условно. Но затем Кремль декриминализировал соответствующую статью закона, и приговор Позднякову был отменен. По неподтвержденным данным, он покинул Россию", - говорится в статье.

"Однако он по-прежнему активен в рунете. После успешной атаки на "Вкусвилл" он нацелился еще на две компании. Сначала он атаковал "Ёбидоёби", службу доставки суши из Сибири. В своей рекламной кампании она изобразила чернокожего мужчину в окружении трех белых женщин".

"А в вашей реальности уже норма, когда в центре сидит афроамериканец, а вокруг него крутятся белые славянки?", - вышел из себя Поздняков и призвал своих сторонников начать новую кампанию. В результате в "Ёбидоёби" поступили тысячи фейковых заказав, а сайт компании был парализован DDoS-атакой. (...) В адрес всех участников рекламной кампании поступили угрозы и оскорбления".

"Мужское государство" вновь достигло своей цели: компания "Ёбидоёби" удалила рекламу и извинилась за то, что "задела общественность своими фотографиями", - отмечает издание.

"Поскольку все получилось так удачно, Поздняков попробовал атаковать и сеть суши-ресторанов "Тануки". И снова причиной его недовольства стал чернокожий мужчина. К тому же "Мужское государство" обнаружило на рекламных фотографиях радугу, которую посчитало рекламой ЛГБТ".

"Поздняков пригрозил парализовать работу "Тануки", если ресторан не удалит фотографии и не извинится "перед российским народом за навязывание ему чуждых ценностей". Впоследствии сайт "Тануки" также рухнул, и сеть была вынуждена перейти на предоплату из-за многочисленных фейковых заказов. Во многие рестораны поступили угрозы взрыва", - передает издание.

"В отличие от предыдущих жертв, сеть "Тануки" приняла бой. Поскольку компания не нарушала никакого закона, она не будет ни удалять фотографии, ни извиняться за них, заявил представитель компании".

"Более того, в своем заявлении "Тануки" призвала основателя мессенджера "Телеграм" Павла Дурова удалить "средневековый канал" Позднякова, а российский орган по надзору за СМИ - заблокировать его. Любопытно, что по своей форме заявление напоминало обязательную преамбулу, которой все СМИ, объявленные "иностранными агентами", должны теперь предварять свои публикации".

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о скандале, сказал, что комментировать конфликт не входит в задачи Кремля. (...) Зато власти отреагировали на жалобу "Мужского государства" на стендап-комика Идрака Мирзализаде: Мирзализаде, уроженец Азербайджана с белорусским паспортом, весной пошутил о своих трудностях с поиском квартиры в России на комедийной передаче в интернете, высмеяв бытовую ксенофобию. В этом контексте он также очень неудачно пошутил про русских - и испачканный матрас".

"Только летом программа привлекла внимание ультраконсервативного телеканала "Царьград", а затем и кремлевского придворного пропагандиста Владимира Соловьева. Они начали кампанию против Мирзализаде якобы за русофобию. В акции также приняло участие "Мужское государство". (...) Мирзализаде извинился за свою шутку. Однако в начале этой недели МВД все же классифицировало комика как "угрозу национальной безопасности", выдворило его из страны и признало "нежелательным" его пребывание на территории России", - пишет Der Standard.

"По-видимому, теперь государство и полиция будут обладать монополией решать, что смешно, а что нет, прокомментировал решение публицист Антон Орехъ. "Если запретить юмор - даже плохой - то самые большие глупости будут просто делаться с серьезными лицами. И глупостей будет делаться всё больше", - констатировал он".