Американская армия изобрела устройство, которое заставляет людей молчать

"Из американских детективов хорошо известна фраза: "Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде". Это так называемое правило Миранды, согласно которому людей, подозреваемых в совершении преступления, при аресте уведомляют об их правах. Это требование было названо так в честь исторического решения суда в 1966 году", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"На самом деле, подозреваемым действительно обычно лучше молчать. Но бывают и обратные случаи, также известные из детективного и шпионского жанров - когда кому-либо нужно, чтобы человек "замолчал", что обычно означает его насильственную смерть".

"Теперь это может измениться. Цель нового изобретения американской армии - заставить людей замолчать так, чтобы это не закончилось плохо. Устройство, на которое изобретатель по имени Кристофер Браун, работающий в Naval Surface Warfare Center в Индиане, исследовательском центре ВМС США, подал заявку на патент, относится к категории так называемого несмертельного оружия. Система Acoustic Hailing And Disruption (AHAD) выглядит как портативная спутниковая антенна. Технический принцип ее работы напоминает шумоподавление в современных наушниках: наушники регистрируют окружающий шум и смешивают звуки с обратной амплитудой. Искусственное эхо и звук внешнего источника подавляют друг друга", - поясняет издание.

"Новое устройство улавливает звуковые волны человека с помощью параболической антенны и направленного микрофона, усиливает их и воспроизводит двойным образом - один раз сразу и один раз с задержкой около 200 миллисекунд. Эта причудливая форма эха, по-видимому, обладает эффектом, который в буквальном смысле слова лишает людей дара речи. Согласно патентному описанию, эффект не только физический, но и психологический: "Поступающая с задержкой акустическая обратная связь мешает человеку сконцентрироваться, что усложняет говорение".

"Впрочем, конкретная область применения данного изобретения остается неясной. Должно ли оно использоваться в отношении тех, кто должен хранить секреты? Или чтобы заключенные не разговаривали друг с другом? Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что задачей будет заставить кого-то замолчать. По сообщениям английских СМИ, исследователи одного из японских институтов уже несколько лет назад испытывали подобное устройство, отмечая, что оно полезно "для контроля дискуссий".

"В целом, звук - это одна из опций, которую исследуют военные лаборатории, когда речь заходит о некинетическом оружии, то есть обо всем, что стреляет не пулями, снарядами или гранатами, а чистой энергией, такой как лазерные лучи, микроволны или звук. Звук может быть эффективен в различных сценариях, например, в случае захвата корабля пиратами. На самом деле уже есть военные корабли, оснащенные звуковыми пушками. Их воздействие может вызывать у противника тошноту, головокружение и даже поражения органов", - пишет Süddeutsche Zeitung.