1 сентября 2021 г. Рис Блейкли | The Times Женщин считают более привлекательными, если их речь отличается четкостью "Женщин воспринимают как более привлекательных, когда их речь отличается четкостью, в то время как мужчинам невнятность может сойти с рук, установили ученые. В ходе исследования изучалось, как четкость артикуляции влияет на оценку привлекательности голоса. Медленная речь с хорошо артикулированными гласными делала речь говорящего более привлекательной, но только в том случае, если это были женские голоса", - передает The Times. (...) "Замедление и максимально четкая артикуляция каждого звука улучшит привлекательность вашего голоса, хотя наши текущие данные показывают, что результаты принесут больше пользы женщинам, чем мужчинам", - отмечает доктор Дэниел Штер из Калифорнийского университета в Ирвине, который руководил исследованием. "Штер и его коллеги записали, как 42 человека (21 мужчина и 21 женщина) произносят предложения и короткие слова. Затем компьютер оценил, насколько четко говорил каждый из них. Записи проиграли 124 новым участникам, которые оценили, насколько привлекательно звучат голоса", - сообщается в статье. "Наши результаты показали, что те, кто говорил с более высокой акустической четкостью, с гораздо большей вероятностью оценивались слушателями как более привлекательные, но это верно только в отношении говорящих женщин", - указал Штер. "В рамках исследования "четкость" относилась к стилю разговора, который человек, вероятно, изберет, чтобы его было легче понять - например, если его собеседник плохо слышит или они находятся в шумной обстановке. (...) "Люди замедляются, когда говорят более четко", - говорит Штер, и они также имеют тенденцию по-другому произносить гласные. (...) "Штер подозревает, что результаты помогают объяснить фундаментальные различия в том, как склонны говорить мужчины и женщины. "Существует большая разница в том, насколько легко понимать речь мужчин и женщин, - сказал он. - Когда людей просят послушать и расшифровывать речь, они делают меньше ошибок с речью женщин - она более внятная". "Это, вероятно, частично связано с анатомическими различиями между голосовыми системами мужчин и женщин, но также частично связано с культурой; по мере взросления люди учатся говорить так, как от них ожидают. "С эволюционной точки зрения особенности, которые отличаются у разных полов, часто имеют большое значение для привлекательности", - добавил Штер. Он думает, что различия в том, как разговаривают мужчины и женщины , уже давно являются фактором в определении того, что люди воспринимаются как более желанные партнеры", - пишет The Times. "Различия в речи между полами "существуют сегодня, потому что наши предки заботились о них и взвешивали их при принятии решения о том, с кем составить пару", сказал Штер. "Половые различия в четкости речи, скорее всего, являются результатом полового отбора. Поэтому логично, что мы находим четкость речи более привлекательной у женщин по сравнению с мужчинами". Исследование было опубликовано в Journal of the Acoustical Society of America. Источник: The Times