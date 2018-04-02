Имперская власть Путина способствует "мусорным протестам" в пригородах Москвы

За последние несколько недель тысячи жителей Подмосковья вышли на улицы, протестуя против неприятного запаха от переполненных мусорных свалок, передает Bloomberg.

"Череда волнений, поднимающихся спустя считанные недели после того, как Владимир Путин с подавляющим перевесом победил на выборах, служит для Кремля тревожным напоминанием о тлеющем в глубине народном недовольстве", - отмечают авторы статьи Степан Кравченко, Илья Архипов и Евгения Письменная.

"По словам чиновников и активистов, мусорный кризис - побочный продукт высокоцентрализованной власти Путина, где даже решения, казалось бы, местного характера, такие как закрытие переполненной свалки рядом со столицей, принимает президент, нередко под влиянием момента", - пишут журналисты.

Волна недовольства началась летом, когда Путин приказал закрыть одну из крупнейших свалок, обслуживающих столицу. Местные жители пожаловались президенту на запах во время "Прямой линии". Хотя внезапное решение Путина закрыть полигон в положительном ключе освещалось на государственном телевидении, столице стало отчаянно не хватать места для выгрузки мусора. "Окрестные полигоны вдруг переполнились, в то время как высокотехнологичные мусоросжигательные заводы, которые Путин пообещал зрителям, еще многие годы не будут построены", - говорится в статье.

Политический консультант, советник Кремля Андрей Колядин прокомментировал: "То, что произошло, это просто цена системы. Эти "Прямые линии" - одни из самых ярких демонстраций того, как великий лидер решает проблемы. Они приносят удовлетворение и ему, и стране".

По словам жителей Коломны, после решения Путина из Москвы пошел поток грузовиков. Местные начали блокировать дорогу на свалку. "Здесь никогда не было демонстраций, но протест против свалки собрал тысячи человек", - сказала жительница города Ирина Налетова.

В Волоколамске десятки детей оказались в больнице из-за особенно сильного выброса свалочного газа, и значительная часть взрослого населения вышла на главную площадь.

"Я не вижу со стороны Кремля какого-либо желания заниматься проблемой мусора, - сказал Bloomberg местный активист Артем Любимов. - В отличие от свободы слова или свободы собраний, мусорный кризис затрагивает право людей на жизнь, и, если его вскоре не решат, они потребуют перемен".

Кремль пристально следит за этим вопросом, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Все понимают, что это сложная проблема, которую невозможно решить за одну ночь", - сказал он.

По словам Колядина, если власти примут слишком жесткие меры, "эти протесты могут превратиться в политическое движение против Кремля". "В обществе накапливаются гнев и досада", - сказал он.

Активисты координируют усилия и обещают продолжать протесты, пока поток мусора не ослабнет. "В Коломне они написали Путину с просьбой вмешаться и добиваются референдума о закрытии свалки", - сообщает Bloomberg. "Нас никто не слышит", - сказала агентству Ирина Налетова.