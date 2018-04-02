Гарри Каспаров: "Давайте лишим Путина признания и славы"

В своей статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призывает не отправлять представителей правительств на чемпионат мира по футболу в России.

"Не удивительно, что международная федерация футбола (FIFA) не заинтересована в том, чтобы тщательно проверить десятки российских футболистов, которые были замешаны в допинговом скандале, либо изучить другие вызывающие подозрение факты, которые могут выставить в плохом свете чемпионат мира или принимающую страну, - пишет Каспаров. - Крупные события, такие как Олимпийские игры или чемпионат мира, имеют долгую, тесную связь с авторитарными режимами. Неизбранные руководители находят с их помощью способ узаконить перед мировым сообществом свой статус и сформировать на родине национальную гордость. То, что при этом миллиарды долларов уплывают в карманы ближайших друзей режима, является дополнительным преимуществом. А спортивные федерации охотно сотрудничают с диктаторами, потому что они вовремя оплачивают свои счета и не нужно волноваться о том, как лучше всего замаскировать коррупцию".

Через три дня после начала чемпионата мира Германия будет защищать свой титул на стадионе в Лужниках. "Другие площадки в это время все еще будут достраиваться с помощью коррупционных уловок и рабского труда, похожих на те, благодаря которым Олимпийские игры в Сочи стали самими дорогими в истории. Несмотря на это, здания остались там без дверных ручек или вообще без дверей. Во время строительных работ в Сочи погибли сотни рабочих, и чемпионат мира наверняка превзойдет эти ужасающие цифры", - уверен Каспаров.

Автор напоминает о недавнем пожаре в Кемерово, унесшем жизни десятков людей. "В клептократии вроде путинской России нет никого, кого можно было бы официально привлечь к ответу за несоблюдение стандартов или недостаточную эффективность. Когда знаешь нужных людей и можешь заплатить нужные суммы, стандартов нет вообще", - заявляет Каспаров.

Подходящими поводами для того, чтобы совместными усилиями перенести проведение чемпионата мира, были, по мнению автора, вторжение Путина на Украину, сбитый российскими военными над Восточной Украиной самолет Malaysia Airlines или допинговый скандал. Однако ничего сделано не было, и такая динамика только побуждает к новым враждебным действиям. Недавним примером в этом ряду является попытка убийства в Англии бывшего российского шпиона и его дочери советским ядом нервно-паралитического действия, говорится в статье.

"Будучи спортсменом, я выступаю принципиально против позднего бойкота, который наказывает в первую очередь спортсменов и фанатов, - пишет Каспаров. - Однако я выступаю за политический бойкот режима, который несет ответственность за такие действия".

"Давайте лишим Путина признания и славы, которых он так жаждет, благодаря тому, что представители правительств будут отсутствовать на чемпионате", - призывает Каспаров. "Путин оккупировал Крым, когда он еще был воодушевлен Сочи. Лишить его еще одного такого взлета самолюбия - это не просто символическое действие: это способ показать Путину, что мир наблюдает и что в будущем российские атаки будут допустимы только на игровом поле", - заключает Каспаров.