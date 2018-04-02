Новая сила Путина и бессилие Запада

Путина избрали на новые 6 лет президентства. Это был лучший результат его 19-летнего правления: Путин получил 76% голосов, пишет немецкое издание Focus.

"Когда поздним вечером после выборов 65-летний президент появился на сцене вблизи Московского Кремля, на лице этого обычно безэмоционального человека промелькнула улыбка триумфа. Или это было облегчение? Как профессиональный вдохновитель, он подбадривал кричащую, размахивавшую флагами толпу возгласами: "Россия, Россия, Россия!" Агитаторов, министров или главы правительства Дмитрия Медведева не было и в помине. Путин единственный, Путин настоящий, Путин навсегда", - повествуют журналисты.

Однако чего ожидать в будущем от Путина, укрепившего свои позиции? Будет ли новый Путин старым? Будет ли он и дальше искать конфронтации с Западом? Или будет искать сближения?

Критик режима Михаил Ходорковский, пригласивший небольшую группу журналистов в штаб-квартиру продемократического фонда Open Russia в Лондоне, не единственный, кто скептически отвечает на последний вопрос. "У Путина немного других возможностей, кроме поиска конфронтации", - заявил Ходорковский. Из-за плохой экономической ситуации это единственный вариант объединить за собой население, считает политик.

Успех Путина объясняется и его агрессивной внешней политикой. При этом она чаще всего фактически ограничивается военными операциями, считает московский политолог Александр Гольц. "Сила армии представляет силу России и является главным доказательством того, что эта страна является осажденной крепостью", - полагает политолог.

"В обращении с автократом из Москвы Запад по-прежнему испытывает трудности, - пишут журналисты. - Связной концепции российской политики не предвидится. Это связано и с военной силой России. Согласно данным западных спецслужб путинская армия располагает примерно 300 ультрасовременными межконтинентальными ракетами. Новые ракеты типа РС-26 могут изменять траекторию своего полета и, вероятно, не могут быть остановлены ни одной западной системой противоракетной обороны. Говорят, Россия в состоянии действовать во всем пространстве западнее своей границы".

В НАТО обеспокоены также и игрой мускулами на восточном фланге, например, регулярным проведением учений "Запад", симулирующих нападение на Европу.

В этой связи снова поступают предупреждения Путину, в частности из Германии. Шеф Кремля должен, наконец, "остановить беспрерывные нарушения международных норм", призывает Йоханн Вадепулл, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС. Бывший председатель СДПГ и текущий глава Германо-российского форума Маттиас Платцек обеспокоен тем, что холодная война может превратиться в горячую. При этом он не придает большого значения санкциям: "Особенно успешным этот путь пока не был".

Санкции отрицает и критик Путина Ходорковский. "Не следует наказывать 144 миллиона человек", - заявил политик. Санкции нанесут экономический ущерб стране, однако политические позиции Путина они даже укрепят, считает Ходорковский.

"Экономические санкции против одного государства нужно вводить только в мировом масштабе либо не вводить вообще", - заявил президент союза предпринимателей Саксонии Хартмут Бунзен. Если санкции вводит только ЕС, то тем самым он вредит себе сам, считает политик.

"Все течет, все меняется", - ответил Путин на вопрос одного из журналистов о том, увидим ли мы "нового" Путина. "На то, что 65-летний президент вдруг станет бунтарем или откажется от внешнеполитической силы, никто не рассчитывает. Он считается искушенным тактиком, которому удалось настроить друг против друга конкурирующие группы интересов или поддержать их доброе расположение хорошими должностями", - говорится в статье.

Вероятно, до своей инаугурации в мае Путин задумается о реформе экономики. Несмотря на то, что экономика снова выросла на 1,5%, ей срочно необходима модернизация, считают журналисты.

Михаил Ходорковский не оставляет надежды на то, что он застанет изменения в России. Он собирается когда-нибудь вернуться на родину. "В конце концов, я моложе Путина", - сказал с улыбкой Ходорковский.