Партийная директива обнажила, что китайцы энергичнее займутся кражей американских технологий

"Согласно внутренней партийной директиве, Коммунистическая партия Китая недавно санкционировала агрессивную программу, направленную на кражу научно-технической информации у США путем вербовки американцев из технического сектора, имеющих доступ к промышленным тайнам", - пишет Washington Free Beacon. "В директиве обрисована секретная программа более активного сбора информации о технологиях, санкционированная Главным управлением ЦК КПК, которая начала осуществляться в конце 2016 года и выполняется подразделением разведки под названием "Отдел работы Единого фронта" (в России это ведомство часто называют "Отдел единого фронта". - Прим. ред.)", - сообщает журналист Билл Герц.

"Этот документ - распоряжение ЦК об одобрении "рабочего плана по усилению интенсивности "Работы Единого фронта" в области науки и технологий США в 2017 году", - говорится в статье.

Автор приводит цитату из документа: "Работа единого фронта, нацеленная на области науки и технологий США, - важное мерило способности нашей партии сильно разобщать враждебные западные силы, поддерживать социальную стабильность, гарантировать национальную безопасность, всесторонне стимулировать быстрое развитие наших собственных науки, технологий и экономики, ускорять ход модернизации национальной обороны и консолидировать зарубежный единый фронт" (пунктуация англоязычного текста сохранена. - Прим. ред.).

Газета утверждает: "Работа Единого фронта" - коммунистический эвфемизм для обозначения стратегических альянсов групп и аффилированных организаций, восходящий к СССР при Ленине". (Видимо, имеется в виду тактика "единого фронта", разработанная Коммунистическим Интернационалом. - Прим. ред.)

"Копия трехстраничного партийного документа была получена Washington Free Beacon от лица, имеющего связи с китайской разведкой и сообществами органов безопасности", - сообщает автор.

"Документ датирован 13 декабря 2016 года и снабжен красной печатью с изображением серпа и молота - печатью партийного Главного управления", - говорится в статье.

"Удостовериться в подлинности документа по независимым источникам не удалось", - отмечает автор.

Неназванный "человек, знакомый с планом" сказал: "Это доказательство того, что Китай агрессивно ослабляет Америку и крадет технологии путем шпионажа".

Автор приводит еще несколько цитат из доклада: "Даже при сегодняшней честной конкуренции в мире (США) все еще упрямо сохраняют блокаду высоких, новых и стержневых наук и технологий, контролируют вербовку нами основных талантливых специалистов и оставляют в силе направленное против нашей страны эмбарго на соответствующее оборудование, что оказывает крайне негативное воздействие на нашу страну в таких областях, как внешняя торговля и строительство военной модернизации (так в оригинале. - Прим. ред.) и т.п.".

"Ваш отдел должен идти в авангарде при дальнейшем наращивании разумных вложений различных ресурсов, эффективно объединить силы с органами дипломатии, государственной безопасности и военной разведки, чтобы глубоко исследовать и развить личные отношения и связи, касающиеся областей высоких, новых и стержневых наук и технологий США", - гласит документ.

Издание перечисляет секторы, на которые направлена китайская программа: "традиционная оборонная и военная промышленность, ядерная энергия и энергетика, аэрокосмическая индустрия, авиация и микроэлектроника, биологические и медицинские науки", а также "передовые технологии, в том числе технологии квантовых компьютеров, информатика и информационные технологии".

"Мы должны в особенности фокусироваться на тех ключевых лицах, которые связаны коммерческими интересами с нашей страной (в том числе с особыми административными регионами Гонконг и Макао) и зарубежными институтами крупных корпораций нашей страны и прямо участвуют в исследованиях и разработках в соответствующих сферах науки и технологий либо имеют с ними особые и тесные отношения", - говорится в директиве.

"В докладе есть призыв в рамках программы получения технологий осуществить таргетированную программу сбора разведданных обо всех сторонах жизни американцев, работающих в сфере высоких технологий, в том числе о "близких друзьях" и членах семьи", - пишет автор.

"Мы постараемся изо всех сил постепенно сделать их зрелыми объектами работы единого фронта нашей Партии и заставить их прямо или косвенно служить нашей Партии, правительству и социалистической системе с китайскими чертами, а также работать на них", - сказано в документе.

Издание сообщает: "Один специалист по Китаю сказал, что сомневается в подлинности документа. Но два других эксперта заявили, что документ выглядит подлинным".