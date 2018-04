2 апреля 2018 г. Макс Седдон, Катрин Хилле | Financial Times Арест миллиардера указывает на борьбу за власть в Кремле Российский миллиардер Зиявудин Магомедов в воскресенье собирался на частном самолете отправиться с семьей на отдых в Майами, но вместо этого провел ночь в тюрьме, в спортивном костюме и без зубной щетки. Следователи возбудили дело об организации преступного сообщества, что может повлечь за собой заключение на срок до 20 лет, пишет Financial Times. Три близких к Магомедову человека рассказали, что бизнесмен, видимо, оказался вовлечен в борьбу за власть в верхушке российской элиты, сообщают журналисты Макс Седдон и Катрин Хилле. Обвинения против Магомедова и его старшего брата породили шквал домыслов о судьбе премьер-министра Дмитрия Медведева, который считается одним из самых преданных высокопоставленных соратников Путина. "Магомедов близок к Аркадию Дворковичу, заместителю премьера и наиболее высокопоставленному помощнику Медведева", - указывает издание. "До ареста Магомедовых сценарий, при котором Медведев останется премьер-министром, был самым вероятным. Теперь шансы на это значительно снижаются", - сказал FT президент Центра политических технологий Игорь Бунин. "Судьбу Магомедова часто рассматривают как индикатор участи Медведева, - говорится в статье. - После того как в 2012 году Путин сменил Медведева на посту президента, государственные компании оспаривали сделки, на которых разбогател Магомедов. Многие из них относились к отраслям, которые курировал Дворкович, учившийся в МГУ с братьями Магомедовыми". Наблюдатели и друзья магната предложили альтернативные объяснения. По словам близкого к Дворковичу человека, Магомедов нажил могущественных врагов в связи с провальными строительными проектами. "Зия действительно всех достал. Он строил дороги - они разрушались. Клал трубы - они текли", - сказал собеседник FT. Некоторые аналитики и политические консультанты назвали арест Магомедова знаком того, что на место Медведева метит Игорь Сечин. "Хотя премьер-министр не особенно могуществен, если что-либо случится с президентом, он по умолчанию становится преемником", - отмечается в статье. "Идет охота на кошелек Медведева. Это политическая игра, - сказал изданию источник, близкий к Магомедову. - Он не сделал ничего такого, что не делали бы все остальные". В 2012 году у Сечина было столкновение с Магомедовым в связи с планами "Роснефти" по покупке 25% акций Новороссийского морского торгового порта, который принадлежащая магнату "Сумма" контролирует вместе с "Транснефтью". Правительство отклонило сделку, и "Транснефть" пытается выкупить долю Магомедова. "Тем не менее, по словам бизнес-партнеров Магомедова, он опасался, что Сечин все еще считает его врагом", - пишет FT. "Сечин пытается решить вопрос с Новороссийским портом раз и навсегда, - сказал друг Магомедова. - Он давно хотел получить этот актив, а сейчас есть и дополнительное преимущество - навредить Медведеву". По словам другого друга магната, масштаб расследования показывает, что это нечто большее, чем попытка конкурентов захватить один из активов. "Это не похоже на Сечина, - сказал друг Магомедова. - Исходя из того, что я знаю о его бизнесе, я не понимаю, как здесь может быть какая-либо экономическая подоплека". Источник: Financial Times