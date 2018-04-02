Как НАТО готовится к войнам будущего

Искусственный интеллект поможет принимать правильные решения, считает французский генерал Дени Мерсье, верховный главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации. Интервью с экспертом записала журналистка Le Monde Натали Гибер.

"Такие передовые технологии, как искусственный интеллект, 3D, существенно меняют манеру поведения военных в будущих конфликтах, просто потому, что они меняют наш мир и все крупные организации. Основной стратегический ресурс, вокруг которого должны вестись дебаты в НАТО, - это информация. Мы это видим в случае с Facebook (и дебатах о выборке персональных данных). Мы никогда не разработаем искусственный интеллект без данных", - сказал Мерсье.

"В НАТО мы никогда не ставили вопрос о праве собственности на данные. Необходимо сделать это сегодня. Например, французская компания Rafale производит данные, однако военно-воздушные силы не являются собственниками того, как они с ними обращаются", - поясняет генерал.

"В четверг 22 марта мое командование организовало семинар по искусственному интеллекту для послов и генсека НАТО. Мы пригласили робота Софию и ее разработчика. По мнению специалистов по искусственному интеллекту, принявших в нем участие, настоятельной задачей для нас является осмысление того, что эти технологии уже существуют, но мы ими не пользуемся. Собрание рассмотрело многие этические вопросы. Могут ли машины выйти из-под нашего контроля? Я так не думаю. Машины должны помогать нам лучше сохранять ценности НАТО, избегать кризиса, снизить напряженность с целью достижения стабильности в мире", - считает собеседник издания.

"Запланированное учение НАТО "Единый трезубец-2018", которое пройдет в Норвегии, при участии более 35 тыс. солдат, станет одним из самых масштабных, оно позволит нам протестировать порядка двадцати технологий. Мы должны произвести печать деталей на 3D-принтере, протестировать роботизированные системы и защиту баз, управление логистикой, измерение уровня стресса военнослужащих", - указывает Мерсье.

"Несколько лет назад ученые научили компьютер играть в шахматы, вводя в его память миллионы комбинаций существующих партий, и он оказался способен победить чемпиона мира. Не так давно машина, которую просто научили играть, без ввода в нее данных, достигла наивысшего мирового уровня за четыре часа. Мы можем сделать то же самое с радиоэлектронным вооружением корабля, самолета, танка", - утверждает эксперт.

"Предупреждение кризисов требует наличия разведслужб, подпитываемых данными большого объема?" - спросила журналистка.

"Первым, кто обнаружил, что "зеленые человечки", присутствующие в Донбассе, были российскими военнослужащими, стал польский исследователь из Атлантического совета НАТО, который использовал возможность сканирования общественного пространства посредством программного обеспечения по распознаванию лиц. Он определил по фотографиям, что эти люди ранее позировали на фоне своих танков в Чечне. Военная разведка не смогла этого сделать, поскольку не использовала эти технологии", - ответил собеседник издания.

"Главное - повысить оперативность процесса принятия решений НАТО", - считает Мерсье.

"Если наши военные силы станут быстро реагировать, мы будем способны донести до политиков очевидность возникновения кризиса, чтобы приступить к подготовке. Система должна поставлять надежные данные для принятия правильного решения, - отмечает Мерсье. - Весной мы организуем первый мозговой штурм, используя технологию "блокчейна", чтобы осуществить отслеживаемость данных. Эта технология применяется во многих сферах, в том числе для идентификации дружеских и вражеских войск".

"В отдельных ситуациях у нас не будет времени собирать послов 29 стран. Уровень киберугроз сегодня требует нового уровня оперативности. Сначала должны вступать в дело политические решения, предоставляя или не предоставляя полномочия действующему военному командованию", - заявляет эксперт.