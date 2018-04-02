Путин IV, новое правление с высокими рисками

Несмотря на "советское" переизбрание, четвертый мандат российского президента не станет широкой спокойной рекой. Наоборот, социальные лишения, геополитический контекст и вопрос его преемственности станут усиливать колебания, пишет журналист Les Echos Ив Бурдийон.

Многие россияне благодарны своему президенту за вновь обретенный статус великой державы и за макроэкономическую стабильность, достигнутую благодаря умелой бюджетной и кредитно-денежной политике. Однако социальные лишения остаются значительными. Среднедушевой доход за четыре года снизился на 12%, система здравоохранения ухудшилась, а коррупция остается хронической, говорится в статье.

Раскручивание гаек в политической игре явно не на повестке дня, как это видно по угрозе закрытия мессенджера Telegram и смещению Евгения Ройзмана, мэра Екатеринбурга, четвертого города страны, провинившегося в призыве бойкотировать президентские выборы, отмечает автор.

Параллельно партийная система на президентских выборах потерпела полное фиаско. Владимир Путин выдвинулся как независимый кандидат, дабы не запятнать свою легитимность близостью с партией "Единая Россия", на которую он до сих пор опирался и которая считается многими россиянами партией "жуликов и воров", пишет Бурдийон.

Компартия находится на исторически низком уровне, как и ультранационалист Владимир Жириновский. Что касается так называемой либеральной оппозиции, расколовшейся на четыре части, то ее лучшая кандидатка Ксения Собчак получила всего 1,6% голосов. Другие социальные институты, судебная система, гражданское общество, полиция, СМИ, строго контролируются и не вызывают доверия. Опросы общественного мнения показывают беспрецедентное недоверие российских граждан ко всем социальным институтам, кроме Путина... армии и Церкви, пишет Бурдийон.

Этот пирамидальный режим представляется еще более нестабильным оттого, что его высший руководитель должен уйти из власти в 2024 году, если он не изменит Конституцию, но такой африканско-диктаторский метод нанес бы вред репутации Путина даже среди его сторонников. Таким образом, над четвертым мандатом будет неотступно нависать вопрос о преемнике вождя, утверждает журналист.

Вопрос о преемнике уже разжигает закулисное соперничество и ненависть между различными кланами, в частности, тремя главными - Сергея Чемезова, главы "Ростеха", госкорпорации, возглавляющей военно-промышленный комплекс, Игоря Сечина, главы "Роснефти", и Дмитрия Медведева, говорится в статье.

Наследник престола, который может выдвинуться на первый план после парламентских выборов 2021 года, должен отвечать обязательным условиям, подчеркивает Ольга Крыштановская, директор Центра изучения российской элиты ГУУ: "Быть этническим русским, родиться в 1970-е годы, уже занимать важные посты без периодов немилости, быть близким к силовикам и способным находиться под контролем Путина в отставке". Это сводит выбор к трем или четырем именам, среди них - Алексей Думин, бывший заместитель министра обороны, и Глеб Никитин, губернатор Нижнего Новгорода.

Проблема преемственности оказывает влияние и на внешнюю политику России, в обстановке, сегодня приближенной к холодной войне, передает Бурдийон. После дела Скрипаля на глазах у России выслано 115 ее дипломатов из 27 западных стран, что является беспрецедентным в истории, в четверг она решила ответить в таком же духе. Площадкой для игр в холодную войну оказывается Сирия, а также Украина - по мнению Ольги Крыштановской, российские элиты странным образом убеждены, что через год в ней разразится война в правильной и надлежащей форме.