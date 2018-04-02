Коррупция в России: испытание огнем

В результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, произошедшего в прошлое воскресенье, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После ЧП началось расследование, которое отмечает множество упущений на всех уровнях, ставших показателями политической несостоятельности, пишет специальный корреспондент Liberation в Кемерово Поль Гого.

"Мой младший брат, 11-летний Вадим, был в списке пропавших без вести после пожара", - рассказывает 19-летний Андрей Чмихалов, с трудом сдерживая слезы. Андрей, как и весь город, пребывающий в трауре, ждет результатов расследования. "Несомненно то, что двери в кинозал были заперты на ключ во время фильма, у них не было никакого шанса выбежать", - сокрушается он.

"Служащие часто жалуются, что люди заходят в кинозалы после начала сеанса без билетов. Порой они могут закрывать двери, чтобы не допустить туда "зайцев", - утверждает Светлана, аниматор в торгово-развлекательном центре. К бросающейся в глаза безответственности некоторых служащих добавляется беспомощность пожарных, указывает автор статьи. Они не попытались спасти детей, попавших в ловушку, рассказывают многие свидетели, изобличающие отсутствие вертолета, который мог бы оросить водой крышу кинотеатра, которая в конце концов обрушилась. Каждая новая трагедия напоминает о том, что недостаточная оснащенность пожарных частей и недостаток спасательных средств - не новость для России.

Пожар в Кемерово не стал заурядным происшествием. Об этом свидетельствует волна возмущения, охватившая различные российские города. В Москве и Санкт-Петербурге несколько тысяч человек приняли участие в импровизированных акциях памяти, и некоторые губернаторы объявили траур, не дожидаясь разрешения Кремля. В социальных сетях для многих россиян эта трагедия стала иллюстрацией глубинных расстройств, которыми больна страна. Убийцами людей стала коррупция местных властей и государственных служб. В центре циклона оказался 73-летний Аман Тулеев, с 1997 года занимающий пост губернатора этого региона, который он превратил в свою вотчину и правил им железной рукой. "Вы ощущаете запах, нависший над городом? Это азот. Местный завод договорился с мэрией, чтобы с наступлением ночи можно было производить токсичные выбросы. Коррупция царит здесь повсюду", - поясняет 21-летний Глен.

Боясь обратить на себя внимание Москвы, Тулеев назвал повергнутых в печаль митингующих "бузотерами", считая, что люди, требующие его отставки, могли быть провокаторами, прибывшими извне, передает корреспондент. Он попросил прощения за катастрофу у Владимира Путина, ни разу не произнеся ни слова сочувствия в отношении жертв. Что касается российского президента, то он дождался истечения полутора суток, прежде чем отправиться на место трагедии и объявить день общенационального траура. Его очень короткая поездка в Кемерово не убедила жителей, встречи с которыми он тщательно избегал, предпочитая собрание с местными руководителями. Словно стремясь купить социальный мир, государство срочно выплатило по 5 млн рублей компенсации за каждую жертву, что составляет около 71 тыс. евро.

Начавшееся расследование уже отмечает смертоносное соучастие властей. В 2013 году, чтобы открыть свой комплекс как можно скорее, директриса торгово-развлекательного центра воспользовалась дружеским соглашением. Местная администрация дала разрешение ввести в эксплуатацию ее предприятие, несмотря на упущения в противопожарной безопасности, выявленные в ходе инспекции со стороны МЧС. Давать на лапу инспекторам - повседневная практика в России, пишет Гого.

Перед импровизированным мемориалом стоит бабушка, вытирая слезы. "Многие из нас сначала подумали, что это теракт. В конце концов оказалось, что несчастье произошло из-за халатности наших руководителей, а это еще хуже", - тихо говорит она. "Неопределенность в отношении фактов, количества жертв, множество слухов, секретность расследования - все оттого, что Кремль хочет, чтобы это дело стало как можно менее медийным. Его приоритетом являются не жертвы. Он стремится избежать волн возмущения, протест должен оставаться локальным, приступы гнева должны быть под контролем", - поясняет Екатерина Гордон, журналистка и кандидат на последних президентских выборах, приехавшая сюда для проведения расследования.

В пятницу пожарные уехали из этих мест, школа, предназначенная для приема жертв, закрыла свои двери. На намеченный в субботу митинг почти никто не пришел. Местные чиновники могут спать спокойно - скорбь жителей взяла верх над негодованием. До следующей катастрофы, подытоживает Гого.