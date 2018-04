2 апреля 2018 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Наводящие страх российские байкеры "Ночные волки" приехали в Боснию. Босния посмеялась Байкеры "Ночные волки" во время девятидневного тура по Балканам, призванного показать, что у России в Европе остались пламенные друзья, вызвали скорее не трепет, а недоумение и смешки, пишет The New York Times. Вместо того чтобы ворваться в город под рычание двигателей в облаках дыма, пузатые байкеры прибыли в столицу Республики Сербской Баня-Луку на машине и микроавтобусе. "Опасаясь холодной погоды, мотоциклы они оставили в Москве, но взяли с собой кожаные жилеты, икону Богородицы и "пресс-секретаря" - огрызающуюся россиянку, чьей основной задачей было не подпускать прессу", - передает корреспондент Эндрю Хиггинс. "Ночные волки" объявили свой тур, финансируемый на кремлевский грант в размере 41 тыс. долларов, "паломничеством", призванным продемонстрировать общность православной веры. "Но свои действия - главным образом посещение церквей и выпивку с местными горячими националистами - они окутали такой тайной, что породили беспокойство относительно намерений России в Боснии", - отмечается в статье. "Россия очень хорошо умеет создавать напряженность и привлекать к себе внимание - как собака, бегущая за машиной", - сказал Александр Трифунович, редактор популярного новостного сайта в Баня-Луке. По его словам, байкеры были "шуткой", но тем не менее дали понять, что Россия поддерживает Республику Сербскую и ее лидера Милорада Додика. "Отправить байкеров без байков, отметил Трифунович, было намного дешевле, чем посылать наличные, с которыми Москва стала крайне бережливой", - пишет газета. Додик пожаловался, что, несмотря на частые встречи с Владимиром Путиным, он все еще ждет, когда Москва выполнит обещание 2014 года о выдаче кредитов не менее чем на 625 млн долларов. "Мы ничего не получили от России, - сказал Додик, бывший американский протеже, превратившийся в жесткого сербского националиста. - Нам дали обещание, но мы ничего не получили. Мы несколько разочарованы". "Вместо этого Додик получил "Ночных волков", столь разношерстную компанию, что одна местная газета задалась вопросом, не лучше ли было для Москвы отправить каких-нибудь танцоров балета", - передает The New York Times. "Они выглядели жалко, даже я выше них", - сказал изданию сербский психолог Срджан Пухало, сфотографировавшийся с байкерами у храма Христа Спасителя в Баня-Луке. Додик назвал "Ночных волков" безобидными туристами. Но то, что "Ночные волки" не просто очередная группа любителей мотоциклов, стало ясно с марта 2014 года. Тогда участники группы отправились, на сей раз на мотоциклах, в Крым, чтобы создать баррикады на дорогах и оказать иную поддержку при захвате украинского полуострова. Вашингтон в 2014 году внес "Ночных волков" в санкционный список, обвинив байкеров в похищении людей, насилии и тесных связях с российскими спецслужбами. По словам бывшего министра обороны в Сараево Эмира Сулягича, "Ночные волки" - часть "экстремистской экосистемы", которую Россия взращивает с помощью связей с Сербской православной церковью и радикальными сербскими националистами. "Именно эта идея привела к кровавой этнической чистке в начале 1990-х годов, а также к созданию Республики Сербской, президента-основателя которой Радована Караджича в 2016 году осудили в Гааге за военные преступления", - подчеркивает издание. Министерство безопасности в Сараево объявило байкеров угрозой. Боснийские СМИ освещали приближение "Ночных волков", как если бы это было вторжение армии. Когда байкеры отправились в путь из Белграда, США тоже заявили о себе, отправив в дипломатическое турне по региону помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэса Митчелла. После ночи тяжелого пьянства, пишет газета, "Ночные волки" начали свой тур с визита в монастырь Велика-Ремета рядом с сербским городом Нови Сад. Их принял настоятель отец Стефан. По его словам, он не интересуется политикой и не знает намерений байкеров. "Однако отец Стефан, в кабинете которого на стене висят часы с портретом Путина, а на столе стоит российский флаг, сказал, что счастлив принять любого, кто чтит давние духовные связи между Россией и Сербией. Он подал байкерам, которые, как он признал, "не показались особенно религиозными", домашнее красное вино и вишневый ликер", - рассказывает издание. "Лидер группы Залдостанов, видимо, желая избежать параллелей с выходками "Ночных волков" в Крыму, не присоединился к товарищам в их туре по Балканам", - уточняет The New York Times. Временный лидер "Ночных волков" Евгений Строгов заявил журналистам на границе между Сербией и Боснией: "Цель нашего паломничества - расширить духовные связи между людьми и друзьями в Сербии и Республике Сербской". Источник: The New York Times