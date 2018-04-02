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3 апреля 2018 г.
2 апреля 2018 г.

Эллен Бэрри, Дэвид Э.Сэнджер | The New York Times

Британские чиновники: судя по отравленной дверной ручке, убийство шпиона замышлялось на высшем уровне

"Британские чиновники, которые проводят расследование отравления Сергея Скрипаля, бывшего двойного агента из России, считают вероятным то, что убийца нанес нервно-паралитическое вещество на дверную ручку его дома. Эта операция считается настолько рискованной и секретной, что она вряд ли была предпринята без одобрения Кремля, согласно чиновникам, оповещенным о первых результатах расследования", - пишет The New York Times.

"Поскольку нервно-паралитическое вещество весьма сильнодействующее, по словам чиновников, это задание могли выполнить только подготовленные профессионалы, умеющие обращаться с химическим оружием", - говорится в статье. Британские и американские чиновники скептически относятся к тому, что действующие независимо агенты могли осуществить настолько рискованную операцию или получить вещество без одобрения на высшем уровне, пишут авторы публикации Эллен Бэрри и Дэвид Э.Сэнджер.

"Четыре недели спустя после покушения на убийство британские и американские чиновники задаются вопросом, знал ли лично президент Владимир Путин об атаке и не он ли отдал распоряжение", - пишет издание.

По словам официальных лиц Британии и США, их поразила символичность атаки на Скрипаля и ее эффективность.

Убийцы знали, что нервно-паралитический агент будет выявлен и что его свяжут с Россией, заявили чиновники. "Это имело целью послать пугающий сигнал всем остальным, кто вынашивает идею перебежать на Запад или передать туда информацию", - говорится в статье.

"Чиновники теперь рассматривают эти действия как модель поведения - редко замечавшуюся во времена холодной войны - при которой Путин проявляет влияние России такими способами, которые трудно напрямую приписать российским агентам, но которые практически не оставляют сомнений в умах противников относительно готовности его страны использовать ряд новых приемов", - пишет издание.

"Некоторые эксперты призывают к осторожности в плане заключения, что сам Путин дал добро на это нападение", - отмечают авторы. Время его осуществления было неподходящим (слишком поздно для того, чтобы помочь ему на выборах в прошлом месяце, полагают они) и к тому же ложится тень на ЧМ-2018, предстоящий в России.

"Использование Кремлем марионеточных сил в последние годы открыло возможности для самостоятельных инициатив из других силовых центров, таких как службы безопасности или военная разведка страны, которые могут не сообщать о своих планах в подробностях", - предполагают журналисты.

Проконсультировавшись с США и другими союзниками, британские чиновники сообщили о деле против России, состоящем из трех частей, пишет газета.

Первым его элементом является анализ нервно-паралитического агента путем масс-спектрометрии - метода, позволяющего определить ионы на основе отношения их массы к заряду. Если образец достаточно высокоактивен, этот метод может дать ученым химические характеристики, идентифицирующие страну его происхождения или даже конкретную лабораторию, в которой он был изготовлен, отмечает Пол Ф.Уокер, эксперт по химическому оружию в Международном Зеленом Кресте.

"Второй элемент составляют свидетельства о том, что Россия публично заявила о своем намерении убивать перебежчиков, проживающих за рубежом", - говорится в статье. Издание уточняет, что речь идет о законе 2006 года, расширяющем полномочия президента по применению силы против находящихся за границей противников.

Третий элемент включает в себя разведданные - полученные от людей либо из перехваченных сообщений, а также другую информацию; эти данные чиновники пока не разглашают, пишет газета.

Источник: The New York Times


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