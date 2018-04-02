Путин под давлением: почему пожар вредит ему больше, чем "дело Скрипаля"

В то время как во всем мире "дело Скрипаля" вызывает огромный резонанс, у Владимира Путина есть заботы поважнее: в результате пожара в одном из торговых центров в сибирском Кемерово заживо сгорели по меньшей мере 64 человека; гнев родных и близких жертв изливается на власть - в том числе и на президента, пишет Stern.

"Практически ежегодно в России происходит трагедия, причину которой можно установить без труда: халатность и коррупция", - отмечает автор публикации Эллен Ивитс.

После трагедии в Кемерово, унесшей жизни множества детей, Россия скорбит и задается вопросом: "Как такое могло произойти? Почему пожарные прибыли так поздно? Почему охранник ТЦ отключил пожарную сигнализацию, получив сигнал о возгорании в здании? Почему двери в кинозал были заперты, а эвакуационные выходы заблокированы? Обстоятельства, повлекшие за собой огненный ад, остаются неясными", - говорится в статье.

Жители Кемерово вышли на улицы, требуя ответы, прежде всего, у одного человека - Путина. "Тот приехал на место трагедии с траурным лицом, но встретился не с горожанами, а с местной руководящей элитой", - отмечает журналистка.

Для многих россиян слова Путина, что виновные будут привлечены к ответственности, выглядят пустыми обещаниями. "Слишком часто из Кремля они слышат нечто подобное. Из года в год, от катастрофы к катастрофе. Теперь они хотят, чтобы полетели головы: и не только губернатора Амана Тулеева, но и его зама Сергея Цивилева, а может, и самого Путина", - пишет автор (статья опубликована до отставки Тулеева и назначения Цивилева. - Прим. ред.).

В ходе митинга в Кемерово, сообщает издание, один из демонстрантов открыто обвинил в произошедшем "власть, которая управляет страной," - видео быстро распространилось в Twitter. "Пользователи соцсетей не стеснялись обвинять Путина в трагедии. В вопросах внешней политики большинство россиян не имеют претензий к своему президенту. Скандал вокруг покушения на бывшего двойного агента Скипаля оставил их полностью равнодушными. В России уже привыкли к тому, что страну делают виноватой всегда, когда в мире что-то идет не так. Однако трагедия в Кемерово снова привлекает внимание к внутриполитическим проблемам", - отмечает Ивитс.

Пожар в Кемерово на 180 градусов изменил настроения в стране, утверждает журналистка. "Радость от победы Путина на президентских выборах улетучилась. На смену приподнятому настроению всего через 10 дней пришла скорбь. Катастрофа, которую государственные СМИ вначале старались нивелировать и замять, для многих стала символом коррумпированности элиты в эпоху Путина", - говорится в статье.

"У кого-то вызвал раздражение тот факт, что в специально созданном кризисном штабе успели повесить портреты Путина и Тулеева, еще когда в здании ТЦ бушевал пожар. Чашу терпения других переполнили слова Тулеева, который сначала обругал демонстрантов, а затем принес извинения за сложившуюся ситуацию Путину. Третьи негодовали по поводу поведения вице-губернатора Цивилева, который сперва обвинил родственников погибших в желании попиариться на трагедии, а затем показательно встал перед ними на колени", - передает журналистка.

По мнению автора статьи, после трагедии в Кемерово дело ограничится, скорее всего, лишь "жертвой пешки". В настоящий момент ведется следствие в связи с подозрением на убийство в результате халатности, а также по признакам несоблюдения норм противопожарной безопасности и предоставления небезопасных услуг - не более того.

Аналогичным образом власть действовала и в прошлом, например, после пожара в Перми в 2009 году, когда в одном из ночных клубов города погибли более 150 человек. "Трагедия получила широкий резонанс, но ничего не изменила", - пишет автор. "Изменится ли что-то после трагедии в Кемерово, покажет время. Не так представлял себе Владимир Путин начало своего нового президентского мандата", - резюмирует журналистка.