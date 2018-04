2 апреля 2018 г. Кристина Лэмб | The Times Страх возвращается в Боснию на фоне того, как Путин обостряет межэтническую напряженность "Ее название - это синоним смерти, самой страшной резни в Европе со времен Второй мировой войны. Ряды белых могильных плит громоздятся один над другим на холме в отрезвляюще действующем мемориальном центре. Однако новый мэр Сребреницы не только отрицает, что здесь произошел геноцид, но хочет создать здесь международный спа-курорт", - пишет корреспондент The Times Кристина Лэмб. "Будучи первым мэром-сербом со времен массового убийства примерно 8300 мужчин и мальчиков-мусульман сербскими силами в ходе войны в Боснии, Младен Груичич привел в гнев их родственников и выживших, отказавшись признать то, что Международный суд ООН в Гааге провозгласил геноцидом", - говорится в статье. "Я считаю это ужасным преступлением, но то, что произошло с сербами, было так же плохо, - заявил бывший учитель химии. - Однако все внимание получили только мусульмане". "Растет напряженность между двумя энтитетами, созданными в соответствии с Дейтонскими соглашениями 1995 года, которые положили конец войне через пять месяцев после резни, - Федерацией Боснии и Герцеговины, где проживают преимущественно босняки и хорваты, и Республикой Сербской, где преобладает сербское население", - говорится в статье. "Подстрекаемые политиками в Загребе и Белграде, хорваты требуют собственное государственное образование внутри Боснии, в то время как сербы настаивают на проведении референдума о независимости, подталкиваемые своими давними союзниками в Москве", - пишет издание. "Россия действует на Балканах, а мы как будто перестали обращать внимание на этот регион", - заявил генерал Кёртис Скапаротти, главнокомандующий силами США в Европе. По его словам, Москва "открыто вмешалась" в политический процесс в Боснии в 2016 году, когда националисты получили хорошие результаты на местных выборах, и Груичич потеснил предыдущего мэра Сребреницы, босняка. Президент Республики Сербской Милорад Додик запретил рассказывать в школах о геноциде в Сребренице и об осаде Сараево и стал часто встречаться с Путиным, отправив своих полицейских обучаться у русских и недавно приобретя 4 тыс. автоматов в Москве, говорится в статье. Сеад Нуманович, бывший главный редактор крупнейшей боснийской газеты Avaz, сражавшийся против сербов, заявил, что многие его друзья так беспокоятся, что спрашивают его, будет ли война. "Я не хочу войны, но с нами происходит нечто худшее, контролируемое ухудшение ситуации, - сказал он. - Я не вижу, как Босния сможет выжить в таких условиях, это непредставимо". Источник: The Times