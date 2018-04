2 апреля 2018 г. Оливер Райт | The Times Ученый, сторонник "Брекзита", говорит, что Евросоюз развалится, как развалился СССР Английский ученый Гвизиан Принс, приветствующий выход Великобритании из ЕС, утверждает, что ЕС имеет сходные черты с СССР и в ближайшие 30 лет повторит его судьбу, пишет журналист The Times Оливер Райт. Издание ссылается на доклад, который Принс, почетный профессор Лондонской школы экономики, подготовил по заказу организации Briefings for Brexit. "В этом месяце проекту (ЕС) исполнится 61 год, - написал Принс в статье, опубликованной в воскресенье. - Отсутствие его воспроизведения в культуре наводит на мысль, что он, как и его старший брат (СССР), не должен рассчитывать, что срок его существования превысит срок человеческой жизни. С начала нового века все стало неуклонно разваливаться". "Проект" беспрестанно продвигается вперед, реакция людей - все более недовольная, и возникает необходимость сурово навязывать все больше инструментов контроля. Победы все в большей степени оказываются "пирровыми", так как за них приходится платить социальным отчуждением", - считает Принс. Профессор уподобил ЕС дракону и заявил, что лидеры ЕС давно перестали учитывать интересы его граждан, передает корреспондент. Источник: The Times