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3 апреля 2018 г.
2 апреля 2018 г.

Робин Пагнамента | The Times

Британским фирмам рекомендуют пропустить саммит в России

"Некоторым крупнейшим британским компаниям предложено бойкотировать главный российский ежегодный бизнес-саммит в Санкт-Петербурге, который пройдет в следующем месяце, в связи с нарастанием политической напряженности из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери", - передает Робин Пагнамента, корреспондент The Times.

Журналист сообщает, что в прошлом году в Петербургском экономическом форуме приняли участие генеральный директор BP Боб Дадли, генеральный директор Royal Durch Shell Бен ван Берден и еще ряд топ-управленцев Великобритании.

"Это мероприятие, ведет которое президент Путин, должно пройти в этом году с 24 по 26 мая, за три недели до того, как в России состоится ЧМ по футболу, - говорится в статье. - Билл Браудер, фондовый менеджер, консультировавший по вопросам инвестиций в России и борющийся с коррупцией в этой стране, сказал, что было бы "очень непатриотично" для любой британской компании принять участие в этом форуме, проводящемся с 1997 года".

"Думаю, любой уважающий себя генеральный директор поступит очень глупо, если пошлет кого-нибудь на этот форум, - сказал Браудер. - Вести бизнес в России - все равно что вести бизнес с мафией".

Источник: The Times


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