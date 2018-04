2 апреля 2018 г. Дебора Хейнс | The Times Разоблачены угрозы и методы российских троллей Прокремлевские тролли в Twitter "игнорируют и извращают информацию, отвлекают внимание и запугивают": в соцсетях после атаки в Солсбери разыгрываются настоящие битвы, как показывает исследование, результаты которого будут опубликованы сегодня, сообщает The Times. Бен Ниммо, эксперт по российской дезинформации из Atlantic Council (США), проанализировал действия, которые он спровоцировал в марте, когда указал на предполагаемых пророссийских троллей в Twitter. Он немедленно стал мишенью травли, а с одного русскоязычного аккаунта получил угрозы убить его при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок", пишет журналистка Дебора Хейнс. Внимание эксперта привлек опрос в Twitter, касавшийся того, достаточны ли британские улики по делу об отравлении Скрипаля для того, чтобы выдвинуть обвинения против России. Результаты опроса были отрицательными. Однако более пристальное внимание к активности вокруг опроса показывает, что многие из аккаунтов, на которых он был повторно размещен, - и с которых, скорее всего, были отданы голоса - были либо русскоязычными, либо публиковали прокремлевский контент, утверждает Ниммо. Эксперт призвал предполагаемых "троллей" к ответу и проанализировал последовавшую реакцию. "Игнорирование - это простейшая форма троллинга, поскольку она предполагает по определению отказ анализировать данные, - написал он. - Техника извращения фактов требует большего внимания к деталям, как к их созданию, так и к опровержению. Это, следовательно, более редкий метод". "Третьим методом является отвлечение внимания от предмета обсуждения путем обвинения критиков в других проступках. В этом случае многие русскоязычные аккаунты выдвигали обвинения в "пропаганде", - заявил Ниммо. По его словам, тролли также осыпают предполагаемого оппонента угрозами или предупреждениями, впрочем, неправдоподобными. Источник: The Times