2 апреля 2018 г. Мэтью Боднер | The Washington Post В результате пожара в российском ТРЦ ушел в отставку давний сибирский губернатор "Одним из политических последствий пожара в торгово-развлекательном комплексе в Сибири, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, стала воскресная отставка давнего областного губернатора, - сообщает Мэтью Боднер в The Washington Post. - Аман Тулеев, двадцать лет занимавший пост главы Кемеровской области, оказался под сильным давлением со стороны местных жителей, которые объяснили смертоносность пожара, случившегося 25 марта, коррумпированностью и некомпетентностью политиков". "Замена 73-летнего Тулеева была намечена еще до пожара в ТРЦ, по данным местных СМИ, - указывает журналист. - Однако для Кремля типично стремление ни в коем случае не казаться прогибающимся под политическим давлением со стороны демонстрантов, в связи с чем многие полагали, что положение губернатора неуязвимо как минимум временно. Поэтому воскресная отставка Тулеева стала некоторым сюрпризом". Политический аналитик Андрей Колесников из Московского центра Карнеги сказал автору, что считает обстоятельства ухода Тулеева тщательно рассчитанными. "Кремль сделал все, что мог, чтобы создать впечатление, что Тулеев сам принял это решение, - убежден Колесников. - Ведь Путин никогда не принимает решения под давлением российского общества. Тем не менее, отставка была неизбежна. Это один из способов, которыми можно успокоить ситуацию". Источник: The Washington Post