2 апреля 2018 г. Эллен Накасима | The Washington Post Будущий директор АНБ "выигрывает все важные битвы". Самому суровому экзамену его подвергнет Россия "Следующий глава Агентства национальной безопасности и Киберкомандования ВС США займет свой пост перед лицом величайшей, по мнению сотрудников разведки, стратегической угрозы Соединенным Штатам - попыток России нарушить ход выборов в США", - пишет The Washington Post. "Генерал-лейтенант Пол Накасоне, кандидатура которого, как широко ожидается, будет утверждена до конца месяца, также будет противостоять агрессивным попыткам России целиться по электросетям и другой ключевой инфраструктуре США и, если ему дадут соответствующие указания, будет отвечать за предоставление президенту и министру обороны вариантов действий в противовес таким провокациям", - сообщает журналистка Эллен Накасима. "В ситуации, когда недоверие в отношениях Вашингтона и Москвы достигло новой высоты, Накасоне столкнется с целым рядом вызовов, когда возглавит два ведомства, находящиеся на переднем крае новой холодной войны. АНБ сотрясли несколько крупных утечек информации, беспрерывный отток талантливых технических специалистов и спорная реорганизация. Киберкомандование, существующее уже восемь лет, испытывает трудности с превращением в зрелую организацию, которая была бы способна предложить эффективные варианты противодействия киберугрозам", - говорится в статье. "Россия - самая значительная угроза для национальной безопасности, с которой Накасоне столкнется в Киберкомандовании и АНБ, - сказал Эрик Розенбах, в прошлом руководитель аппарата Пентагона и высокопоставленный чиновник по делам киберобороны. - Если учесть эскалацию напряженности в отношениях США с Россией и тот факт, что по-прежнему совершаются хакерские взломы ключевых демократических институтов и проводятся информационные операции, понятно, что Россия станет его главной стратегической тревогой". На заседаниях в Конгрессе, где рассматривалась его кандидатура, Накасоне сказал по поводу кампании России против США: "Самое важное - мы хотим, чтобы эти действия прекратились". И добавил: "Мы хотим, чтобы они за это поплатились". В марте, на заседании сенатского комитета по делам вооруженных сил, Накасоне спросили, есть ли у Киберкомандования варианты ответных ударов по противникам США, в том числе по России. Он сказал, что знает, что наступательные планы "разрабатывались", и, если его кандидатуру утвердят, это будет "одна из первых сфер, которые я рассмотрю", передает Накасима. "Помимо России, АНБ и Киберкомандование внимательно следят за Ираном и Северной Кореей, откуда исходили многочисленные кибератаки", - говорится в статье. "Ему придется предлагать новаторские способы защиты США совместно с другими элементами правительства и с частным сектором, - заметил Кевин Маклафлин, экс-замкомандующего Киберкомандования. - Я уверен, Пол сможет это сделать". "Он очень терпелив и все прорабатывает с людьми, - сказал некий офицер ВВС, не имеющий разрешения на публичные заявления. - Я никогда не видел, чтобы он вступал с кем-то в единоборство, но все важные битвы он выигрывает". Журналистка утверждает, что Накасоне - "редкость среди офицеров в том смысле, что он придет на свой пост, хорошо разбираясь в кибероперациях и вопросах радиоэлектронной разведки - конфиденциальной работе АНБ по сбору и анализу электронной коммуникации за рубежом". На данный момент Накасоне руководит Киберкомандованием армии США и Объединенной рабочей группой "Арес", которой поручена борьба с "Исламским государством"* в киберпространстве. Профессор права Эшли Дикс (Вирджинский университет) отметила, что "звучит все громче призыв" действовать более напористо при ответах на кибератаки, адресованный правительству США. В Киберкомандовании "сильна идея, согласно которой наилучшей обороной станет более энергичное наступление", - пояснила Дикс. По ее мнению, Накасоне "сыграет очень важную роль для включения этого воззрения в повестку дня". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post