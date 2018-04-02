Виктор Орбан: "Враг жаждет мести и атакует всегда в самое сердце"

На этой неделе в Венгрии пройдут парламентские выборы. Коррупционные скандалы вредят репутации правящей партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" премьера Орбана. Тот реагирует, сея панику среди своих же сторонников, пишет в своей статье на сайте Die Zeit обозреватель издания Томас Розер.

"Настойчиво и пафосно предостерегает Виктор Орбан от "коварства и хитрости врага" сторонников своей правопопулистской партии, приехавших со всей страны. Противник, как заявляет глава венгерского правительства перед собравшимися в середине марта на митинге, сражается не с открытым забралом, он прячет свое лицо. "Он действует по всему миру, не верит в работу, а зарабатывает на спекуляциях; он жаждет мести и атакует всегда в самое сердце, особенно если оно окрашено в красно-бело-зеленые цвета".

Сторонники партии "Фидес - Венгерский гражданский союз", собравшиеся на митинге в поддержку партии, молча слушают зловещие предсказания. "Международные силы" с помощью местных "ястребов" планировали заселить Венгрию сотнями тысяч мигрантов, угрюмо заявляет премьер. Самая большая битва еще предстоит - 8 апреля, в день выборов. "У нас хотят забрать нашу страну", - уверен 54-летний политик.

И тогда он призывает собравшихся вместе "защитить Венгрию". "Венгрия, подними флаги! Идите и боритесь! Да здравствует родина, вперед, к победе!"

Петер Креко, директор аналитического фонда Political Capital в Будапеште, называет подобные призывы "истеричной военной риторикой". "С ее помощью "Фидес - Венгерский гражданский союз" Орбана реагирует на снижающийся рейтинг популярности и растущее число коррупционных разоблачений. Партия нынешнего премьера могла бы основывать свою предвыборную кампанию на объективных экономических успехах, но вместо этого она предпочитает (...) распространять фейковые новости и теории заговора. Представители правящей партии то и дело сообщают о кознях, которые якобы плетет Джордж Сорос, а также о мнимой угрозе, которую представляют мигранты, которых на деле в Венгрии нет", - замечает Креко.

По мнению эксперта, подобная предвыборная риторика активирует не только электорат "Фидес", но и мобилизует оппозицию. В качестве примера Креко приводит венгерский город Ходмезёвашархей, который всегда считался оплотом правящей партии, однако в конце февраля здесь на выборах мэра неожиданно победил кандидат от оппозиции. "Это несколько приободрило оппозицию и заставило занервничать "Фидес", - говорится в статье.

В преддверии парламентских выборов, по словам Креко, с определенной точностью можно сказать лишь одно: "результат этих выборов непредсказуем". При этом повторение ситуации, когда партия на выборах 2010 и 2014 годов получила две трети голосов, на этот раз, по мнению собеседника издания, исключено.

Как напоминает журналист, "в Венгрии на долю прямых мандатов приходится 106 из 199 мест в парламенте. Остальные распределяются по партиям в соответствии с количеством набранных на выборах голосов. Эта система была введена в 2011 году по инициативе "Фидес" и откровенно играет на руку партии-победительнице: в 2014 году "Фидес" благодаря полученным на выборах 96 прямым мандатам обеспечила себе две трети мест в парламенте, несмотря на то, что за нее проголосовало всего 44,11% избирателей".

"Оппозиция могла бы положить конец этому доминированию, если бы ей удалось объединиться и поддержать кандидатов с самыми реальными шансами на успех", - отмечает Die Zeit. Однако именно это и представляет собой самую большую проблему.

"Йоббик" - лучшая правая партия для венгров", - говорит участник предвыборной акции в поддержку партии, проходившей в Будапеште. "Она сменила агрессивный тон", - уверен он. По его словам, победить "Фидес" удастся, только если оппозиция объединится, но голосовать за кандидата от левого фланга он не станет.

"Орбан больше не может рассчитывать на повторение успеха 2010 или 2014 года, - констатирует журналист. - Образ отца народа, который со всей самоотдачей защищает интересы своей страны, тщательно создаваемый правительственными СМИ, все больше уступает в последнее время имиджу феодала, которого заботят лишь интересы его клана". Все чаще стала просачиваться информация то об удивительном росте благосостояния его родной общины; то о представителях высшего эшелона власти с офшорными счетами; недавно разгорелся скандал вокруг тендера, подтасованного в пользу компании зятя премьера.

"Однако пропасть, разделяющая оппозиционные силы, снова может обеспечить партии Орбана большинство голосов", - говорится в статье. По словам сторонницы леволиберальной оппозиции, сотрудничество с "Йоббик" выглядит проблематичным. "Однако, если каждый из нас будет упорно стоять на своей позиции, ничего так и не поменяется - и Орбан останется с нами навечно".

При всей неизвестности, связанной с исходом выборов, политолог Петер Креко уверен в том, что "если "Фидес" одержит победу, но продемонстрирует не самый лучший результат, Орбан еще решительнее займется борьбой с "враждебными силами", решится на более жесткие действия против независимых СМИ, гражданских инициатив и оппозиции".