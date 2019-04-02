На пути к технологическому разделению мира

"Технологическая война между США и Китаем продолжится. Европейские державы слишком разобщены, чтобы ее остановить", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"28 января 2019 года телезрители всего мира поняли, что технологическая война между США и Китаем все-таки началась",- говорится в статье.

"В тот день в Вашингтоне министры юстиции, внутренних дел и торговли совместно с генеральным директором ФБР провели впечатляющую пресс-конференцию. Цель состояла в том, чтобы объявить и объяснить предъявление обвинения китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, осуждаемому за кражу технологий, промышленный шпионаж и нарушение эмбарго США, направленное против Ирана", - указывает автор публикации.

"Громогласное обвинение Huawei следовало за мерами Конгресса, менее медийными, но наносящими гораздо больший ущерб китайской фирме: это исключение ее оборудования при формировании сети 5G (которая в сто раз увеличивает скорость передачи данных, позволяя, например, автомобилям ездить без участия человека). Четыре крупнейших американских оператора (AT & T, Verizon, Sprint и T-Mobile) объявили, что они откажутся использовать оборудование Huawei", - отмечает Le Figaro.

"Сейчас Америка оказывает давление на своих союзников с тем, чтобы они последовали за ней и проводили такую же политику. Посол США в Берлине заявил, что его страна больше не сможет продолжать делиться военными секретами с Германией, если та не откажется от покупки продукции Huawei для своего оборудования 5G", - пишет журналист.

"Американцы считают, что приобретением продукции Huawei западные страны подвергают себя двум кибер-рискам, один из них серьезный, другой - очень серьезный. Во-первых, это промышленный и политический шпионаж: разработчик телекоммуникационной сети лучше всех знает, как в нее проникнуть. Другая опасность - это перебои в радиосвязи: в случае политического кризиса Китай может парализовать коммуникации и жизненно важные инфраструктуры (электростанции и т. д.)", - комментирует Жирар.

"В своей технологической войне против китайцев американцы в качестве политического оружия будут стремиться использовать НАТО, - утверждает Жирар. -Настроенным прокитайски восточноевропейским странам формата сотрудничества "16+1" трудно будет противостоять давлению Вашингтона. И тогда наметится технологическое разделение мира между американской и китайской зонами. Африка уже погрузилась во вторую. Россия, к которой Америка намерена применить новые санкции, вероятно, тоже присоединится к китайской зоне. В Азии, исключая Японию и Индию, должен будет одержать верх Китай. В Латинской Америке первой, кто присоединится к Вашингтону, станет Бразилия".

"Экспансионизм в Китайском море стал для Пекина стратегической ошибкой. Поскольку мировая фабрика, которой до сих пор все восхищались, вдруг стала наводить геополитический страх. Таким образом, технологическая война продолжится и станет игрой с двумя проигравшими. И не видно, кто сможет ее остановить, как в Америке, так и в Китае. Что касается европейцев, то они, к сожалению, слишком разобщены, чтобы иметь возможность навязывать стандарты хорошего поведения всей планете, хотя она в них и нуждается больше, чем когда-либо", - резюмирует Жирар.