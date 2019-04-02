Остается пять минут, но создается впечатление, что есть целый час: что скрывается за плохой привычкой опаздывать

"Даже когда часы норовят сыграть с опаздывальщиками злую шутку, они продолжают закрывать на это глаза. До такой степени, что думают успеть вовремя и отметить все свои дела из списка галочкой. Исследователь в области социальной и когнитивной психологии проясняет ситуацию с подобным искаженным восприятием времени", - пишет журналистка Тифен Онне в Le Figaro.

"Мы неодинаково чувствительны ко времени, - отмечает Сильвия Друа-Воле, профессор лаборатории социальной и когнитивной психологии в Университете Клермон-Овернь. - Некоторые люди полностью выпадают из временных параметров, когда их внимание сосредоточено на чем-то, что их живо интересует".

"Восприятие времени приобретается в раннем возрасте посредством обучения. По словам исследователя, чтобы иметь правильное представление о продолжительности каждого действия, его необходимо воспроизвести несколько раз. Так, среди хороших учеников по подсчету времени оказываются спортсмены и музыканты, чьи движения определяются хронометром или темпом", - указывает автор статьи.

"Каждый раз, когда я выхожу из спортзала, я чувствую, что могу горы свернуть, - шутливо говорит 44-летняя графический дизайнер Софи. - И когда мои друзья предлагают мне поужинать в ресторане, я автоматически отвечаю "да". Хотя я знаю, что у меня остается меньше часа на то, чтобы выгулять собаку, принять душ, выбрать подходящий наряд и доехать до них на машине".

"По мнению Сильвии Друа-Воле, такое искаженное восприятие времени вызвано эмоциональным контекстом", - говорится в статье. "Возбужденное состояние, гнев или стресс ускоряют воспроизведение и оценку времени, - подчеркивает она. И наоборот, печаль и депрессия все замедляют".

"В самых крайних случаях опоздание может являться бессознательной реакцией на страдания. Особенно у людей в ситуации синдрома эмоционального выгорания", - пишет журналистка.

"Они больше не хотят ходить на работу, поэтому бессознательно реализуют стратегию уклонения, ставя перед собой ряд задач, которые невозможно выполнить дома и которые задержат их прибытие в офис", - поясняет эксперт.

"Виноват в этой истории не один лишь опоздавший", - указывает Le Figaro. "Влияние на регулирование поведения человека происходит в зависимости от реакции других людей и последствий опоздания", - объясняет профессор в области социальной и когнитивной психологии.

"Социальное давление ослабевает, когда оно выходит за рамки работы. Когда Софи надо встретиться с друзьями, она знает, что опаздывает, но признается, что "не чувствует себя виноватой". "Прежде чем принять решение об ускорении своего движения, опоздавший оценивает порог толерантности человека, на котором неблагоприятно сказывается его задержка", - констатирует специалист по психологическому восприятию времени.

"По дружбе или нет, но если опаздывальщик теряет чувство меры, он рискует в конечном итоге быть отстраненным от должности. "Наше индустриальное общество создало график работы, следовательно, существует коллективная потребность управлять временем, - анализирует профессор в области социальной и когнитивной психологии. - Быть пунктуальным - значит уважать других. Кто не следует за общим движением, тот рискует стать жертвой нарушения синхронизации".

"Эксперт считает такую систему несправедливой, поскольку в ней не учитывается индивидуальная изменчивость. "Хронических опаздывальщиков не существует, - утверждает она. - Управление временем, безусловно, дается им сложнее, чем среднестатистическому человеку, но, в основном, оно нарушается прежде всего внешними факторами, такими как местоположение их дома, транспорт, которым они пользуются, семейная обстановка или иногда встречающиеся нарушения сна", - передает газета.