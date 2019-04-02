Среди шведов набирает обороты "стыд от полетов"

"Отказ от самолета как источника огромных выбросов в атмосферу углекислого газа набирает силу в королевстве, жители которого, тем не менее, очень любят проводить отпуск там, где много солнца", - пишет спецкор Le Monde Анн-Франсуаз Ивер.

"В понедельник, 1 апреля, 250 шведских актеров, режиссеров и продюсеров подписали открытое письмо, опубликованное в ежедневной газете Dagens Nyheter, с требованием, чтобы киноиндустрия их страны изменила методы производства. Имеются в виду съемки за рубежом и постоянные путешествия на самолете", - говорится в статье.

"Если киноиндустрия продолжит игнорировать то, что остальной мир видит в качестве критической проблемы для будущего, то под угрозой окажется не только климат, но и шведский кинематограф", - утверждают подписанты.

"В последние месяцы шведские спортсмены, политики, деятели культуры, а также многие анонимные люди поклялись больше не летать", - указывает журналистка.

"В Швеции возникает движение, которое сводится к одному слову: flygskam или "стыд от полетов", оно вызвано личным осознанием или чувством вины, простимулированным близкими людьми или социальными сетями. В стране школьницы Греты Тунберг, которая запустила глобальную молодежную забастовку в пользу климата, это очень просто - стоит пойти пообедать с друзьями, и обсуждение начинается с вопроса о климате и заканчивается самолетами", - поясняет Ивер.

"Шведы любят ездить на велосипеде, перерабатывают отходы и согреваются с помощью дров, но им трудно отказаться от отпуска в солнечных странах. Они путешествуют на самолете в пять раз больше, чем среднестатистический житель мира. С 1990 года число их поездок за границу увеличились более чем вдвое, а выбросы в атмосферу, вызванные их воздушными перевозками - почти 10 млн тонн углекислого газа каждый год - теперь соответствуют выбросам всего автомобильного парка страны", - сообщает Le Monde.

"Когда 37-летняя Майя Розен решила больше не летать, она начала с того, что ничего не стала говорить, опасаясь "сойти за разрушительницу спокойствия". Затем эта бывшая студентка-медик изменила стратегию. В январе 2018 года она и ее соседка запустили в Facebook кампанию под названием "Мы остаемся на Земле". Цель: добиться, чтобы 100 тыс. человек взяли на себя обязательство прекратить летать в течение одного года", - передает автор статьи.

"Согласно обзору, опубликованному в начале марта в Dagens Nyheter, внушение чувства виновности возымело действие. Шведы уже не только перестали размещать в соцсетях фотографии из тех мест, где они проводят свои отпусков. Эта тема стала почти запретной, до такой степени, что, например, следует избегать публично обсуждать свое пребывание "в Тайланде", - отмечает Ивер.

"31 марта шведское правительство, состоящее из зеленых и социал-демократов, объявило, что оно выделит 50 млн крон (почти 5 млн евро) для финансирования ночных поездов в несколько крупных европейских городов и предложит альтернативу самолету", - резюмирует Le Monde.