2 апреля 2019 г. Эрик Шмитт | The New York Times Военная миссия России осваивает новый рубеж: Африку "Россия неуклонно расширяет свое военное влияние по всей Африке, вселяя тревогу в западных чиновников увеличением продаж оружия, заключением соглашений о безопасности и обучающими программами для нестабильных стран или авторитарных лидеров", - The New York Times. "В Центральноафриканской Республике, где советником президента по национальной безопасности был назначен русский, правительство продает права на добычу золота и алмазов за небольшую долю от их стоимости, чтобы нанимать инструкторов и покупать оружие у Москвы. Россия пытается закрепиться на южном фланге НАТО, помогая бывшему генералу в Ливии бороться за контроль над своим правительством и огромным нефтяным рынком, - напоминает газета. - Президент Судана Омар Хасан аль-Башир в январе привлек российских наемников с целью содействия укреплению его власти на фоне общенациональных протестов. А прошлой весной пять стран Африки к югу от Сахары - Мали, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания - обратились к Москве с просьбой помочь своим перегруженным военными и службам безопасности бороться с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" (обе организации запрещены на территории РФ - Прим. ред.)". "Россия, укоренившаяся в Африке во время жестокой конкуренции между Востоком и Западом в холодной войне, в значительной степени отступила с континента после распада Советского Союза. Но в последние два года Москва возобновила отношения с клиентами советской эры, такими как Мозамбик и Ангола, и установила новые связи с другими странами. Президент России Владимир Путин в конце этого года проведет встречу на высшем уровне между Москвой и африканскими странами, - указывает издание. - Расширение военного влияния Москвы на континенте отражает более широкое видение Путина по возвращению России к своей былой славе. Но в то же время оно иллюстрирует и конъюнктурную стратегию России по получению логистических и политических выгод в Африке где и когда это возможно". "(...) Убийство трех российских журналистов неизвестными лицами в Центральноафриканской Республике, бывшей французской колонии, в прошлом году привлекло внимание к возвращению Кремля на континент, - пишет The New York Times. - Журналисты расследовали деятельность частной военной группы "Вагнер" (...) В заявлении в прошлом году Россия указала, что 175 инструкторов - которые, по мнению официальных лиц Пентагона и западных аналитиков, работают в группе "Вагнер" - подготовили более 1000 военнослужащих Центральноафриканской Республики. (...)" "Москва и ее частные военные подрядчики вооружают некоторые из самых слабых правительств региона и поддерживают авторитарных правителей континента, - говорит Джадд Девермонт, директор Африканской программы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - Это взаимодействие угрожает усугубить нынешние зоны конфликта". "Военные силы Соединенных Штатов представлены в Африке относительно немногочисленным контингентом, - сообщается в статье. - Около 6 тыс. военнослужащих США и 1000 гражданских лиц или подрядчиков министерства обороны работают в различных миссиях по всей Африке, в основном, обучая и проводя учения для местных армий. Москва не может конкурировать с американской иностранной помощью или масштабными инвестиционными усилиями Китая на континенте. Но аналитики говорят, что Россией двигают как возможность, так и необходимость продвижения в Африке. Россия ищет новые стратегические базы для своих войск, в том числе в ливийских портах на Средиземном море и в военно-морских логистических центрах в Эритрее и Судане на Красном море, если верить анализу Института изучения войны, исследовательской организации в Вашингтоне. В прошлом году Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с Гвинеей, Буркина-Фасо, Бурунди и Мадагаскаром. Кроме того, правительство Мали обратилось к Москве за помощью в борьбе с терроризмом, несмотря на то, что в стране находятся тысячи французских военнослужащих и миротворцев ООН". "По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, 13 % от общего объема российского экспорта оружия в 2017 году было отправлено в Африку. Россия стремится к заключению соглашений о поставках оружия по всей Африке, обещая своевременные поставки и гибкие условия - стратегия, которая, по мнению аналитиков, является наиболее успешной, когда она ориентирована на государства, у которых мало альтернатив для достижения оборонных соглашений с другими партнерами, потому что они были изолированы Соединенными Штатами и другими странами на Западе, - говорится в публикации. - По словам представителей Пентагона, почти 80 % всех российских военных продаж на континенте приходится на Алжир, давнего покупателя. Тунис, союзник США, также имеет тесные разведывательные, контртеррористические и энергетические связи с Россией. А в прошлом году Буркина-Фасо приняла поставки военно-транспортных вертолетов российского производства и оружия воздушного базирования. Египет, верный американский союзник, также становится постоянным покупателем российского вооружения. В конце 2018 года Египет подписал соглашение о покупке российских истребителей Су-35 на 2 млрд долларов, сообщила в марте московская газета "Коммерсант". (...) На Западе особое внимание привлекли связи между Россией и Центральноафриканской Республикой. Две страны подписали соглашение о военном сотрудничестве в прошлом году, и наемники группы "Вагнер" начали появляться в Центральноафриканской Республике". Газета упоминает о встрече заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с президентом Центральноафриканской Республики Фостер-Арканжем Туадерой и заявление об увеличении помощи стране, которая будет включать подготовку национальных кадров и укрепление безопасности и стабильности. "Это заявление вызвало прохладный отклик у высокопоставленных французских чиновников. "Мы очень обеспокоены растущим влиянием России в стране, которую мы хорошо знаем, в Центральноафриканской Республике", - заявила журналистам во время недавнего визита в Вашингтон Флоренс Парли, министр вооруженных сил Франции". "Россия также ищет новые экономические рынки и энергетические ресурсы, в некоторых случаях возобновляя отношения со странами, существовавшие в советское время. По данным Пентагона, у России есть крупные нефтяные и газовые интересы в Алжире, Анголе, Египте, Ливии, Сенегале, Южной Африке, Уганде и Нигерии. "Они пытаются захватить трофеи", - заявил в прошлом году на конференции по безопасности в Техасском университете в Остине генерал Тони Томас, который в пятницу ушел в отставку с поста главы Командования силами специального назначения Пентагона. - Они очень активны". Источник: The New York Times