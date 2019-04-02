Украине предстоят три жарких в политическом смысле недели

В первом туре президентских выборов на Украине комик Владимир Зеленский обошел действующего президента Петра Порошенко, однако "победить он сможет, только если станет политиком. Измениться должен и Порошенко", считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Президента Порошенко Зеленский знает отлично, ведь пародии на него - стандартная программа его сатирического шоу. "Но вызвать пару смешков и обнажить слабые стороны Порошенко шутками и остроумием, как пытался он сделать еще в день выборов, будет недостаточно, - полагает журналист. - Тех, кто в первом туре выбрал его в знак протеста, и тех, чьи кандидаты не прошли во второй тур, Зеленский должен убедить в том, что он может быть и рассудительным президентом. Но так он может потерять свою уникальную харизму популярного актера и комедианта" .

"Чем больше он будет похож на политиков, которые надоели многим украинцам, тем меньше он будет привлекать избирателей, голосующих из протеста, но тем более подходящим он будет для истеблишмента", - отмечает автор статьи.

Зеленский пообещал, что в скором времени он представит свою программу и своих главных консультантов, и заявил, что готов к телевизионной дуэли с Порошенко. Но для новичка в политике это риск, считает Акерет, ведь ранее Зеленский отказывался от роли обычного кандидата, не давал интервью "не только из-за, очевидно, недостающей содержательной глубины". Так он предотвращал и негативную реакцию со стороны своего гетерогенного электората.

"Его непривычное послание, простое обещание сделать все не так, как было прежде, понравилось населению повсюду", - отмечает издание. Ему удалось воодушевить всю страну - от самых восточных регионов с Донецком и Луганском, которые частично не контролируются Киевом, до самых западных областей. Даже среди солдат на Донбассе он, очевидно, получил примерно столько же голосов, как и Порошенко, говорится в статье.

У плохих результатов Порошенко, в свою очередь, есть традиция: с 1991 года на Украине был переизбран только второй президент Леонид Кучма. "С начала года, в попытке догнать соперников, Порошенко позиционирует себя в роли единственного гаранта безопасности Украины перед лицом российской угрозы. Это, наряду с его национально-патриотическими посланиями, обеспечило ему реальный шанс на переизбрание. Но, вероятно, и отпугнуло очень многих, и может (...) в конечном итоге оказаться помехой: его не поддержат те, кто считают излишними воинственность и близость к ультраправым группам", - пишет издание.

Зеленский, в свою очередь, импонирует части населения тем, что он вырос русскоговорящим и может смягчить языковой вопрос. Однако агентом Москвы он не является, что показали в понедельник отрицательные комментарии Кремля.

"Проводимая в таком стиле предвыборная борьба за победу во втором туре могла бы сыграть на руку Москве, чьи политтехнологи уже несколько месяцев манипулятивно рисуют образ находящейся в глубоком кризисе, разобщенной страны и пытаются представить в этом свете и оба тура голосования. При всех предубеждениях относительно выборов это не соответствует реальности, что подтверждают независимые и международные наблюдатели", - указывает NZZ.