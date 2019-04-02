Исследование о сексе показало удивительную тенденцию в США

"Похоже, в США секс выходит из моды, - пишет немецкий журнал Stern. - Как показывают данные Всеобщего социального опроса (General Social Survey), в прошлом году секса не было у рекордного числа американцев. Согласно опросу, 23% всех взрослых - то есть почти четверть - не имели в 2018 году половых контактов - это рекордный показатель, зафиксированный долгосрочным исследованием за последние нескольких десятилетий".

"20 лет назад без секса жили менее одной пятой части американцев (19%), - указывает журналист Даниэль Бакир. - С 51 до 39% сократилось и количество тех, кто занимается сексом каждую неделю или чаще".

"Интересны демографические причины этой тенденции, - отмечает издание. - Тренд сексуального воздержания отнюдь не связан с одним только старением общества. (...) Главные изменения касаются молодежи: в то время как среди людей в возрасте число тех, кто не ведет половую жизнь, остается постоянным, оно удивительно быстро растет среди молодых взрослых: за последние 10 лет среди 18-29-летних молодых людей число тех, кто не занимается сексом, выросло более чем наполовину и составило 23%".

"Примечательно различие между мужчинами и женщинами, - продолжает журналист. - Только 18% женщин, но при этом 28% мужчин в возрасте до 30 лет сообщают, что их прошлый год прошел без секса".

"Ученые по-разному объясняют падающую сексуальную активность. С одной стороны, сегодня больше 20-летних людей, которые еще не нашли себе партнера, поясняет Джин Твенге, профессор психологии в Университе Сан-Диего. Кроме того, сравнительно много 20-летних молодых людей - прежде всего мужчин - живут дома, что также не способствует сексуальной активности. С родителями живут 35% мужчин и 28% женщин в возрасте до 35 лет. Не в пользу молодых мужчин играет, по словам Твенге, и то, что в сравнении с другими историческими периодами сегодня меньше мужчин имеют постоянную работу, а те, у кого есть постоянная работа, чаще имеют и постоянные отношения", - говорится в статье.

И, наконец, свою роль играют и современные технологии, которые сегодня доступны каждому. Это потоковые мультимедиа, соцсети и игровые приставки. "Сегодня намного больше вещей, которыми можно заниматься в 10 часов вечера, нежели 20 лет назад", - отмечает Твенге.

Тенденцию падения сексуальной активности установил в 2016 году и Лейпцигский университет в Германии. "Молодежь потребляет больше секса в интернете, поддерживает отношения в соцсетях вместо того, чтобы искать сексуальные контакты в реальности", - пришел тогда к выводу руководитель исследования Эльмар Брэлер.