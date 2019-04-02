Насколько на самом деле были опасны огненные воздушные шары Японии

"Чтобы атаковать Америку, в 1944-1945 годах Япония отправила к западному побережью США более 9 тыс. бомб-воздушных шаров. Изготавливались они школьниками, а расчет был коварным", - пишет журналист немецкого издания Die Welt Йоханн Альтхаус.

5 марта 1945 года пастор Арчи Митчелл со своей беременной женой и пятью учениками воскресной школы отправился на пикник в лес, расположенный в примерно 20 километрах к востоку от города Блай в Орегоне, повествует издание. Когда пастор высадил своих пассажиров и поехал на парковку, он услышал, как его позвала жена, обнаружившая вместе с детьми странную находку. Секунду спустя произошел взрыв. Единственным, кто выжил, стал Арчи Митчелл. Пять мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет, его 26-летняя жена и неродившийся ребенок стали единственным жертвами вражеского насилия на американском континенте во время Второй мировой войны.

Группа наткнулась на японскую бомбу-воздушный шар, поясняет Альтхаус. "На войне шансы есть даже у самых странных идей в случае, если они дают возможность нанести ущерб врагу, - отмечает журналист. - Японские пилоты обнаружили, что на высоте более 9 и менее 12 километров над Тихим океаном постоянно дует сильный ветер в восточном направлении. (...) У специального подразделения японской армии, 9-й военной лаборатории под командованием генерал-майора Суейоши Кусабы, возникла идея использовать этот природный эффект для нанесения ущерба их противнику США". Это подразделение разработало воздушные шары под кодовым название "Фу-Го", которые на восходящих потоках воздуха должны были достигнуть США. Заполненные водородом шары диаметром около 10 метров несли зажигательные и фугасные бомбы, поясняет издание.

"Полет бомбы должен был длиться 72 часа - за это время поток воздуха должен был доставить шар в западные штаты США, где предполагалось сбросить бомбу. Цель была весьма дерзкой: генерал Кусаба расчитывал на то, что таким образом можно будет вызвать обширные пожары на покрытых лесами территориях", - отмечает Альтхаус.

"Шары изготавливались из специальной плотной бумаги, их клеили школьники. Недостатка в водороде промышленно развитая Япония не испытывала; электромеханика также в большом объеме производилась оборонной промышленностью. В патронах недостатка также не было".

"Всего в период с 3 ноября 1944 года по апрель 1945 года люди Кусабы запустили около 9, 3 тыс. шаров; они рассчитывали на то, что цели достигнет каждый десятый из них, что соответствует и оценке военного историка Роберта Микеша, который в 1973 году провел масштабное исследование по теме бомб-воздушных шаров".

Но почему 90% запущенных шаров не достигали своей цели? Этому было несколько причин, поясняет журналист. "Главная заключалась в том, что в зависимости от солнечного излучения менялся объем водорода. (...) Шар либо слишком опускался, либо поднимался слишком высоко, выпадая из потока воздуха. Кроме того, могла порваться и оболочка, так как она были недобросовестно склеена", - говорится в статье.

"Всего таким образом в западные штаты США было доставлено до 6 тонн японских бомб. Однако термитные зажигательные бомбы абсолютно не годились для того, чтобы поджечь живой лес. С помощью большого количества таких бомб можно было поджечь центр города, застроенный каркасными домами из сухого дерева, однако для лесов необходимы были жидкостные зажигательные бомбы", - указывает Альтхаус.

"Таким образом, бомбы-воздушные шары оказались такой же неэффективной идеей, как и подводные авианосцы японского флота, которые должны были атаковать и вывести из строя Панамский канал", - резюмирует Die Welt.