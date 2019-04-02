Их принуждали к сексу для работы кормилицами

"Летом 1619 года в Джеймстаун в колонии Виргиния привезли 20 африканских рабов. Так в Северную Америку пришло рабство. Женщины участвовали в нем активнее, чем предполагалось долгое время", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Чем больше переселенцев прибывало в Северную Америку и чем больше колоний появлялось, тем больше рабов привозили из Африки. К началу войны за независимость против британской короны в 1775 году их было более 300 тыс. Даже после того, как 13 колоний добились своей независимости (...), почти пятую часть их населения по-прежнему составляли рабы", - указывает автор статьи Бертольд Зеевальд.

В преддверии 400-й годовщины появления первых рабов в Джеймстауне тема рабства снова стала в США злободневной, и различные выставки, исследования и книги обнажают неизвестные детали этой темной главы американской истории. В частности, один из мифов истории рабства развенчала историк Стефани Джонс-Роджерс из Калифорнийского университета в Беркли. "Согласно распространенному мнению, женщины в южных штатах США не играли большой роди в рабовладении, однако на самом деле все было наоборот. Они очень активно участвовали в угнетении людей", - говорится в статье.

"К примеру, Марта Гиббс. Она владела лесопильным заводом в Виксберге в штате Миссисипи, где работали многочисленные рабы. Марта Гиббс хорошо заботилась о своих рабах и построила для них два дома и даже церковь, - повествует издание. - В конце концов, ввоз рабов с начала XIX века был запрещен, а в период с 1800 по 1860 год цена на здорового афроамериканца составляла от 600 до 1600-1800 долларов. Как и у других рабовладельцев, за рабами Марты Гиббс следили тяжеловооруженные надзиратели. Когда ее муж выступил против жестокого избиения рабов плетью, она строго указала ему, что рабы - это ее личная собственность".

После основания США в северных штатах рабовладение быстро пошло на убыль, в то время как на юге после изобретения Эли Уитни в 1793 году хлопокоочистительной машины рабство стало фундаментом немыслимого богатства. Аристократы, владевшие рабами, превратились в самых зажиточных предпринимателей планеты, отмечает Зеевальд.

"Среди них были жены, вдовы, наследницы, монахини, - указывает журналист. - Так, урсулинки Нового Орлеана активно участвовали в торговле рабами и заставляли их работать на плантациях. Парадоксальным образом владение рабами обеспечивало женщинам собственную свободу. Торговля рабами не была привязана к определенному месту".

По словам Стефани Джонс-Роджерс, женщины в южных штатах на важные события в жизни с удовольствием получали в подарок от своих родителей рабов, причем права на них оставались неприкосновенными и после свадьбы, а когда мужья посягали на их "собственность", они, не колеблясь, обращались в суды.

"Особой популярностью в качестве подарка пользовались женщины-рабы, так как они были инвестицией в будущее, - отмечает издание. - Они могли рожать детей, которые затем также принадлежали хозяйке. Так как международная торговля людьми была запрещена, национальной торговле рабами и их размножению придавалось большое значение. Неслучайно в 1860 году количество рабов в южных штатах увеличилось до 4 миллионов".

"Рабыни служили своим "хозяйкам" и в качестве кормилиц. Стефани Джонс-Роджерс изучила ужасающие случаи сексуального и психического насилия. Так, Эмили Хайди, рабовладелица из Луизианы, принудила свою рабыню Генриетту Батлер к сексу с мужчиной на плантации. Женщина забеременела, ее ребенок умер вскоре после рождения. Пока Генриетта Батлер еще скорбила по своему ребенку, ей приходилось кормить грудью младенца своей "госпожи", - передает Зеевальд.

После того, как 1 января 1863 года вступил в силу указ Авраама Линкольна об освобождении всех рабов южных штатов, президент выступил с предложением о выплате компенсации их владельцам. "Стефани Джонс-Роджерс обнаружила: 40% всех ходатайств о предоставлении компенсации поступали от женщин", - сообщает издание.