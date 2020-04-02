Приведет ли коронавирус к нехватке презервативов?

"(...) Презерватив стал побочной жертва коронавируса. Соединение этих двух элементов может показаться неуместным. Но это далеко не так. Эпидемия сильно ударила по Азии, особенно по юго-восточным странам региона, которые являются ведущими мировыми производителями и экспортерами латекса благодаря огромным плантациям каучуконосных деревьев. Распространившийся повсюду карантин и трудности, с которыми сталкиваются цепочки поставок, вызывают беспокойство у производителей, сея сомнения во всем мире", - пишет Le Figaro.

"(...) Из-за эпидемии коронавируса в конце марта генеральный директор малазийской компании Karex Го Миа Киат забил тревогу, - говорится в статье. - В то время как Малайзия установила частичный карантин до середины апреля, производственные линии компании Karex были остановлены на несколько дней, и им удалось повторно запустить только 50% рабочей силы 27 марта. Представитель компании оценил количество непроизведенных во время перерыва презервативов в "100 миллионов", и сказал агентству Reuters, что "для того, чтобы перезапустить фабрики, потребуется время". "Работая в половину мощности, нам будет сложно удовлетворить спрос", - обеспокоен он, предупреждая о предстоящей "глобальной нехватке презервативов".

"(...) Большинство презервативов сейчас производится в Юго-Восточной Азии, - подтверждает Роберт Рихтер, управляющий директор немецкого производителя Ritex, опрошенный Le Figaro. -У Европы почти нет производственных мощностей в этой области", и поэтому она зависит от азиатского импорта. Сейчас Ritex является "одним из последних производителей" европейских презервативов. Аналогичным образом, компания Lifestyles, которой принадлежат бренды Skyn и Manix, подтверждает, что ее производство осуществляется "исключительно ее собственными фабриками, расположенными в Азии".

"(...) Со своей стороны, компания Lifestyles Healthcare, которой принадлежит почти 40% доли рынка во Франции, заявляет, что хочет "удвоить усилия по поддержанию своего производства и снабжения своих клиентов по всему миру". (...) Компания также производит презервативы из полиизопрена и без латекса, она уверена в себе и на данный момент не ожидает "угрозы серьезного дефицита". Между тем, она упоминает, что после начала карантина "сексуальное потребление [...] снижается", такая динамика может ослабить давление на производственную базу", - указывает автор статьи.

"Однако подобная ситуация будет меняться в зависимости от нескольких параметров. Во-первых, спрос меняется в зависимости от местоположения: если Lifestyles ожидает снижения либидо, то в марте компания Ritex, со своей стороны, отметила "очень высокий спрос" на свои презервативы в Германии, почти "удвоившийся"по сравнению с нормой. В том же духе в России при первых призывах оставаться дома, прозвучавших с 14 по 17 марта, продажи презервативов в интернет-магазине OZON, российском аналоге Amazon, выросли более чем на 145%. Карантин необязательно является синонимом воздержания!" - комментирует автор публикации.