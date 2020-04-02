Опасные трупы

"Дезинфицирующие средства и защитная экипировка - дефицитные товары, и это доставляет хлопоты и похоронным бюро. Многие из них опасаются, что скоро не смогут выполнять свою работу", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В Италии гробы в крематории доставляют на военных грузовиках, в Испании и США ежедневно умирают сотни людей, зараженных COVID-19. (...) К подобным сценариям готовится и похоронная отрасль Германии".

"В связи с этим похоронные бюро по всей Германии заказывают гробы и мешки для перевозки трупов, по большей части из Восточной Европы, - пишет журналист Михаэль Фрелингсдорф. - Многие меняют сейчас привычные рабочие процессы, чтобы защитить сотрудников от заражения коронавирусом. В Гамбурге на прошлой неделе в качестве меры предосторожности закрыли один из двух крематориев, чтобы сконцентрировать кремацию в одном месте. Сотрудники другого крематория будут находиться в резерве и придут на помощь, когда их коллегам придется остаться дома из-за заболевания коронавирусом. Также к минимуму сводится контакт с клиентами, родственниками умерших".

"Когда сотрудники похоронных бюро обмывают, одевают и кладут покойников в гроб, они находятся так близко к умершим, которые, возможно, скончались от коронавируса, как при их жизни приближались к ним только врачи и санитары. Хотя мертвые и не выделяют в окружающую среду вирусы путем кашля, они теряют биологические жидкости, из легких и кишечника выделяются газы, например, когда тело кладут в гроб. Поэтому сотрудникам похоронных бюро в целом приходится защищаться от опасных и заразных болезней".

"В настоящий момент похоронные бюро испытывают дефицит во всем том, чего не хватает и системе здравоохранения: масках, защитных костюмах и дезинфицирующих средствах. Особую проблему представляет дефицит дезинфицирующих средств, ведь даже обычная кремация невозможна без этих средств, говорит занимающийся похоронами Андреас Гросскопф. (...) Дезинфицировать нужно покойников, а также используемые каталки, инструменты и поверхности, поясняет он".

"Если в свидетельстве о смерти врач сделает пометку, что умерший был заражен коронавирусом, необходимы дополнительные меры: покойника нужно положить в специальный защитный чехол или положить в гроб, обернув в пропитанные дезинфицирующими средствами материалы. На умерших от коронавируса также необходимо надевать маски для рта, которые пропитаны специальными средствами", - говорится в статье.

В отличие от врачей и санитаров, обеспечением которых защитной экипировкой занимаются сейчас врачебные ассоциации и учреждения здравоохранения, похоронные бюро в большинстве федеральных земель не считаются системоообразующими организациями и поэтому не получают необходимые средства защиты.

"В ближайшие недели это может стать проблемой. Возможно, некоторым похоронным бюро даже придется прекратить свою работу", - отмечает издание.

"В связи с этим в последние дни в Федеральный союз немецких похоронных бюро в Дюссельдорфе поступали сотни звонков обеспокоенных членов союза, сообщает генеральный секретарь организации Штефан Нойзер. (...) В конце прошлой недели со своей проблемой он обратился напрямую к министру здравоохранения Йенсу Шпану".

"Нойзер подчеркивает, что в настоящий момент главную проблему представляют не умершие недавно от коронавируса люди, их количество пока не так значительно относительно общего числа умерших в Германии. Речь скорее идет об "обычных" случаях смерти - в стране их около 925 тыс. в год. Для всех этих случаев крайне необходима достаточная защита, ведь велик риск того, что среди умерших есть люди с невыявленными инфекционными заболеваниями", - передает издание.

"Трудность в том, что, несмотря на наличие свидетельства о смерти, похоронные бюро никогда не могут быть уверены в том, от чего умер человек, говорит Зенке Вульфф, предприниматель из Нордерштедта в земле Шлезвиг-Гольштейн, работающий в похоронной отрасли. - Если кто-то умирает от коронавируса в больнице, мы можем быть достаточно уверены в том, что информация в свидетельстве о смерти соответствует действительности. Но что, если речь идет, например, об умерших в доме для престарелых?".

"Вульфф говорит, что предупредил своих сотрудников о необходимости особенно осторожного обращения с умершими. Ведь то, что не удается сделать в случае с живыми, тем более не сработает с мертвыми - а именно поголовное тестирование на коронавирус", - передает Der Spiegel.