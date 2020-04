2 апреля 2020 г. Кен Клиппенштейн | The Nation Военные США знали годы назад, что возможна эпидемия коронавируса "В 2017 году в специальном докладе Пентагон предупреждал Белый дом о нехватке вентиляторов, масок и больничных коек и указывал на возможность пандемии вирусного заболевания, но администрация США не предприняла необходимых действий", - передает The Nation. "Несмотря на неоднократные утверждения президента Трампа о том, что эпидемия COVID-19 является "непредвиденной" и "возникшей из ниоткуда", Пентагон не только прекрасно осознавал угрозу гриппа нового типа, но даже предвидел последующий дефицит вентиляторов, масок для лица и больничных коек, утверждается в плане Пентагона от 2017 года, с которым удалось ознакомиться изданию The Nation. "Наиболее вероятной и значительной угрозой является новое респираторное заболевание, в частности, новый грипп", - говорится в военном плане. Издание напоминает, что COVID-19 является респираторным заболеванием, вызванным одной из новых разновидностей (то есть новой для человека) коронавируса. В документе Пентагона в нескольких случаях упоминается коронавирус, и в одном из мест даже указано: "Коронавирусные инфекции распространены в мире". "Этот план представляет собой обновление более ранней версии плана реагирования Минобороны США на пандемический грипп, и в нем отмечается, что он "включает в себя выводы, основанные на нескольких недавних вспышках, включая... вспышку коронавируса, вызвавшего Ближневосточный респираторный синдром в 2012 году", - передает The Nation. План, озаглавленный "План реагирования на пандемический грипп и инфекционные заболевания", имеет отметку: "ТОЛЬКО ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ" и датирован 6 января 2017 года. План был предоставлен изданию The Nation чиновником Пентагона, который просил об анонимности во избежание профессионального наказания. "Денис Кауфман, который занимал должность начальника отдела инфекционных заболеваний и контрмер в Разведывательном управлении Министерства обороны с 2014 по 2017 год, подчеркнул, что разведка США хорошо знает об опасностях коронавирусов в течение многих лет. (Кауфман окончил свою многолетнюю карьеру в армии в декабре 2017 года). "Разведывательное сообщество предупреждало об угрозе высокопатогенных вирусов гриппа на протяжении как минимум двух десятилетий. О коронавирусах они предупреждали как минимум пять лет, - пояснил Кауфман в интервью. - Недавно звучали заявления о том, что пандемия коронавируса отражает провал разведки ... это позволяет людям, которые игнорировали предупреждения разведки, снять с себя всякую ответственность". "В дополнение к предвидению пандемии коронавируса, в военном плане со сверхъестественной точностью предсказывается нехватка многих медицинских поставок, которые, как сейчас представляется, вскоре приведут к неисчислимым смертям: "Возникнет конкуренция за и нехватка таких ресурсов, как... нефармацевтические медицинские контрмеры, (например, вентиляторы, устройства, средства индивидуальной защиты, такие как маски и перчатки), медицинское оборудование и логистическая поддержка. Это окажет значительное влияние на доступность глобальной рабочей силы". "План реагирования, составленный на 103 страницах, содержит обзор того, что может вызвать пандемию, какие могут быть возможные осложнения и как военные могут отреагировать. В плане изложены условия, при которых инфекционное заболевание может стать пандемичным, и некоторые из них реализовались в ситуации с COVID-19: переполненные рабочие места, близость к международным аэропортам, антисанитарные условия жизни. План также снабжен ссылками на засекреченные приложения, в которых излагаются дополнительные детали (The Nation не смогла ознакомиться с этими приложениями)", - говорится в статье. "(...) Содержащееся в плане предупреждение о масках для лица и вентиляторах оказалось провидческим: по сообщениям, Национальный стратегический запас медицинского оборудования США, включая респираторы, перчатки, маски и халаты почти исчерпан. (...) "Даже в наиболее промышленно развитых странах будет недостаточно больничных коек, специального оборудования, такого как механические вентиляторы, и фармацевтических препаратов, доступных для адекватного лечения их населения во время клинически тяжелой пандемии", - говорится в докладе. "Согласно другому прогнозу доклада, развернется всемирная конкуренция за и дефицит вакцин против Covid-19. Трамп уже, как сообщается, предлагал немецким ученым большие суммы денег за исключительные права на вакцину, и в нескольких странах предпринимаются усилия по разработке лекарств. Пентагон пока не ответил на запрос о комментариях", - заключает газета. Источник: The Nation