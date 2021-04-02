Сладости в детстве могут привести к проблемам с памятью, предупреждают ученые

"Дети, которые пьют сладкие напитки, могут сталкиваться с повышенным риском проблем с памятью в более старшем возрасте, утверждают ученые. В ходе эксперимента американские исследователи поили крыс сахаросодержащими напитками, а затем, когда они вырастали, проводили два теста на память и сравнивали результаты", - пишет Daily Mail.

"Они обнаружили, что у грызунов, которых поили сладкими газированными напитками, были нарушения в гиппокампе, области мозга, играющей неотъемлемую роль в функции памяти, и это приводило к проблемам с памятью, - говорится в статье. - Исследователи считают, что такие напитки изменяют микробиоту кишечника человека, а это, в свою очередь, ведет к изменениям генов в гиппокампе, что нарушает его функционирование".

"В ходе исследования крыс поили или водой, или водой с добавлением эквивалента газированных напитков, продаваемых в магазинах", - уточняет газета.

"Потребление сахара в раннем возрасте, по-видимому, выборочно нарушает функцию обучения и памяти в гиппокампе", - указала ведущий автор исследования доктор Эмили Ноубл из Университета Джорджии.

"Анализ кишечной микробиоты крыс также показал, что потребление подслащенных напитков имеет пагубное влияние. У тех крыс, которых поили сладкими напитками, наблюдались большие популяции двух конкретных видов кишечных бактерий: Parabacteroides distasonis и Parabacteroides johnsonii. Когда эти бактерии ввели крысам, никогда не употреблявшим сладкие напитки, то оказалось, что у них также развиваются проблемы с памятью, связанные с гиппокампом", - передает издание.

"По мнению исследователей, это является доказательством того, что когнитивные нарушения от газированных напитков являются результатом того, что напитки изменяют микробиоту кишечника человека", - пишет Daily Mail.

"Нас удивило, что мы смогли практически полностью воспроизвести нарушения памяти, связанные с потреблением сахара, не путем переноса всего микробиома, а просто путем обогащения одной бактериальной популяции в кишечнике", - заявил доктор Скотт Каноски, соавтор исследования из Университета Южной Калифорнии.

"Затем исследователи изучили гены в мозге крыс и обнаружили, что они изменялись в том случае, если крыс поили сладкими напитками. Затронутые гены контролируют то, как нервные клетки передают электрические сигналы другим нервным клеткам и как они передают молекулярные сигналы внутри", - отмечается в публикации.

"Хотя исследование проводилось на крысах, исследователи полагают, что результаты могут быть релевантны и для людей. В будущих исследованиях команда надеется определить, может ли изменение привычек, например, более здоровая диета или увеличение физических упражнений, обратить вспять вред, нанесенный памяти повышенным потреблением сахара в раннем возрасте, - указывает газета. - Об исследовании рассказал журнале Translational Psychiatry". (...)

(...) "Между тем, швейцарские ученые предупреждают, что употребление продуктов и напитков даже с умеренным количеством добавленного сахара удваивает выработку жира в печени. Они обнаружили, что для удвоения достаточно 80 граммов сахара в день, что примерно равно двум банкам кока-колы, - говорится в статье. - (...) По словам экспертов, тревожно то, что выработка жира в печени остается устойчивой даже после прекращения потребления сахара, что может увеличить риск жирового гепатоза печени и диабета 2 типа".

"80 граммов сахара в день, что эквивалентно примерно 0,8 литрам обычного безалкогольного газированного напитка, увеличивает выработку жира в печени", - подчеркнул автор исследования Филипп Гербер с факультета эндокринологии, диабетологии и клинического питания Цюрихского университета. - И сверхактивная выработка жира продолжается в течение более длительного периода времени, даже если сахар больше не потребляется".