2 апреля 2021 г. Джон Рид и Генри Фой | Financial Times Россия вступает в дипломатический вакуум после переворота в Мьянме "На прошлой неделе военная хунта Мьянмы отметила День вооруженных сил в столице Нейпьидо парадом с участием танков, ракет и пролетом военных самолетов, в том числе боевых самолетов МиГ-29 российского производства. Семь азиатских стран направили свои скромные делегации на мероприятие, организованное на прошлой неделе лидером переворота генералом Мин Аун Хлайном. Но самым высокопоставленным чиновником из-за границы был заместитель министра обороны России Александр Фомин", - пишет Financial Times. "Россия вступает в дипломатический вакуум, оставленный другими ведущими державами мира, пока они размышляют, стоит ли - и в какой степени - взаимодействовать с хунтой, которая 1 февраля захватила власть у демократически избранного правительства Аун Сан Су Чжи. Позиция Москвы перекликается с ее решением в 2015 году оказать военную поддержку режиму-парии президента Башара Асада в Сирии, что помогло переломить ход гражданской войны в пользу диктатора", - указывает издание. "С точки зрения того, как это выглядит, да, это большой средний палец Западу: "Мы можем делать то, что хотим", - говорит Александр Габуев, руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" в Московском центре Карнеги, о решении послать высокопоставленного чиновника в Нейпьидо. (...) "Мьянма может легко стать несостоявшимся государством в течение нескольких месяцев из-за жестоких городских беспорядков, быстрой эскалации вооруженных конфликтов на этнической почве и широкомасштабной чрезвычайной гуманитарной ситуации, - говорит Тан Мьинт-У, историк и писатель. - Экономика находится в свободном падении, подвергая опасности жизни и источники заработка десятков миллионов людей". "По мнению аналитиков, решение России открыто вести дела с правительством, которого избегает большая часть мира, является оппортунистическим, подпитываемым главным образом перспективой увеличения продаж оружия. Но Москва также меньше теряет от обострения гражданского конфликта, чем азиатские соседи Мьянмы", - подчеркивается в статье. "Мьянма расположена не на пороге России, поэтому им не нужно беспокоиться о последствиях, и им не нужно иметь дело с кризисом беженцев", - говорит Эрве Лемахье, директор программы "Власть и дипломатия" в Институте Лоуи, австралийском аналитическом центре. (...) "По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия является вторым по величине поставщиком оружия Мьянме после Китая. Военные Мьянмы ожидают поставки шести усовершенствованных истребителей Су-30, заказанных в 2019 году, а в январе обе стороны подписали контракты на российскую систему ПВО и комплект беспилотных летательных аппаратов для тактического наблюдения, сообщает московский оборонный аналитический Центр анализа стратегий и технологий". "Они видят здесь возможность увеличить свою долю на рынке за счет Китая и других стран, - говорит Габуев. - Даже если в будущем будет демократическое правительство, чем больше вы продаете сейчас, тем больше вы привязываете вооруженные силы к программам обучения и дополнительным продажам". "Гамбит Москвы в Мьянме также пролил свет на замешательство и противоречивые месседжи, исходящие от более широкого международного сообщества после переворота", - пишет газета, приводя в пример США, которые осудили захват власти хунтой и ввели санкции в отношении высокопоставленных военных и их предприятий; Японию, крупнейшего донора Мьянмы, которая приостановила новую помощь стране. Однако Индия и Китай, большие соседи Мьянмы, были более сдержанны в своих публичных заявлениях и отправили своих представителей на военный парад. (...) "Хунте придется искать деловых партнеров в России и в других странах, поскольку вводятся новые санкции, уходят инвесторы и иссякают кредитные линии. (...) Москва, в свою очередь, заранее сделала ставку на того, кто, по ее мнению, является более вероятным победителем, отмечают аналитики. "Россия делает ставку то, что возобладает армия, - говорит Тан Мьинт-У. - Это игра с малым риском, поскольку России нечего терять, если Мьянма погрузится в гражданскую войну, но если армия останется у власти, у Москвы появится новый друг в Индийском океане". Источник: Financial Times