Производство в Нижней Саксонии топливных элементов с российским участием вызывает вопросы

"Совместное французско-российское предприятие производит в городе Линген тепловыделяющие элементы. Это вызывает подозрения у "зеленых", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"В городе Линген в Нижней Саксонии российское предприятие атомной промышленности "ТВЭЛ" начало совместное производство тепловыделяющих элементов с компанией Advanced Nuclear Fuels (ANF). "ТВЭЛ" является дочерней компанией российского государственного атомного концерна "Росатом", ANF в свою очередь принадлежит французскому предприятию Framatome. Framatome - это дочерняя компания французского государственного энергетического концерна EDF", - поясняет журналист Клаус Штратманн.

"Зеленые" критически относятся к происходящему. Это партнерство может "облегчить экспорт тепловыделяющих элементов или стать первым шагом на пути к полному контролю" над производством топливных элементов в Лингене, пишет депутат бундестага и председательница комитета бундестага по экологии и ядерной безопасности Силвия Коттинг-Уль (партия "Зеленые") в своем письме министру экономики ФРГ Петеру Альтмайеру (партия ХДС)".

"В письме, имеющемся в распоряжении Handelsblatt, Коттинг-Уль выражает опасение по поводу того, что участие россиян в производстве может отрицательно повлиять на общественную безопасность ФРГ. (...) Коттинг-Уль пишет, что участие в производстве российского предприятия стало результатом непоследовательной политики экспортного контроля. Эта политика мотивировала стремящуюся к экспансии атомную промышленность России к такому поведению".

"Уже в 2019 и 2020 годах Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) выдало разрешения на экспорт в Россию обедненного урана с завода по обогащению урана в Гронау.(...) Место назначения, город Новоуральск, является одним из немногих оставшихся закрытых городов России, некогда являвшихся центрами советского производства ядерного оружия, для которых до сих пор действуют особые правила секретности".

"Кроме того, BAFA с 2019 года выдает разрешения на экспорт в Россию обогащенного урана с завода ANF по производству тепловыделяющих элементов в Лингене и завода Urenco в Гронау, критикует Коттинг-Уль. "В случае с этим материалом опасность использования его в военных целях гораздо выше", - пишет она своем письме Альтмайеру. Фирмы-получатели, ПАО "МСЗ" и Tenex, являются дочерними компания "Росатама", - говорится в статье.

"Политик из партии "зеленых" завершает свое письмо призывом к Альтмайеру выступить против учреждения совместного предприятия с российским участием и прекратить поставки урана в Россию".

"Впрочем, совместное предприятие уже существует. Федеральное ведомство по картелям одобрило создание предприятия еще 11 марта", - отмечает издание.

Федеральное министерство экономики ФРГ и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля сдержанно отреагировали на запросы издания. Так, в BAFA заявили, что "не разделяют беспокойства по поводу военного использования продукции, "так как BAFA в каждом отдельном случае проверяет, имеются ли конкретные основания подозревать риск конечного использования продукции в военных целях", передает Handelsblatt.