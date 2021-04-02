"Многие избиратели готовы продать свои голоса": покупка голосов - болгарская беда

"(...) Посмотрите на эту деревню в центральной Болгарии, Буковлак. В 2014 году она на 80% проголосовала за "Движение за права и свободы" [партия турецкой и цыганской общины], а три года спустя, в 2017 году, почти все голоса получила ГЕРБ [консервативная партия]", - пишет Le Monde.

"И Долни Цибар, на берегу Дуная. Сначала я подумал, что это ошибка данных, настолько она была большой. Но нет, я проверил, и это правда. В 2014 году явка составила всего 1%, а через три года выросла до 62%, что выше среднего показателя по стране. И партия ГЕРБ набрала 55% голосов".

"Болгарский аналитик данных Никола Тулечки знает избирательную карту своей страны как свои пять пальцев, хотя изучает ее только со своего компьютера. 37-летний исследователь, выпускник Университета Тулуза 2, тщательно исследует "аномалии", свидетельствующие о явлении, которое сохраняется в Болгарии, несмотря на многочисленные скандалы: подкуп голосов. Никола Тулечки принял участие в исследовании Болгарского фонда по борьбе с коррупцией, опубликованном в понедельник, 29 марта, в Софии, за несколько дней до парламентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 4 апреля, в этой стране с населением в 7 млн человек", - говорится в статье.

"(...) В самой бедной стране Евросоюза "многие избиратели готовы продать свои голоса и даже ждут выборов, гадая, какая партия и что им предложит", - утверждает Тулечки.

"Даже определялась цена: "В 2014 году она составляла от 30 до 50 левов [от 15 до 25 евро]. На местных выборах 2019 года она в некоторых местах достигла трехзначного числа. И, вероятно, на этих выборах будут более высокие суммы", - считает Тихомир Безлов, аналитик Центра изучения демократии.

"(...) Подобная практика помогает не только выигрывать выборы, но и приносит прибыль. Согласно болгарскому закону о выборах, каждая партия, набравшая не менее 1% голосов, имеет право на 8 левов государственного финансирования в год на одного избирателя. А в стране с ускоренным демографическим спадом каждый голос механически становится все более и более определяющим", - указывает автор статьи Жан-Батист Шастан.

"По данным исследования Тулечки, в котором сравнивались результаты всех избирательных участков в стране с 2013 года, 780 из них "представляют высокий риск контролируемого голосования", что составляет 170 тыс. голосов, или около 5% голосов. Это означает, что в этих участках накапливается несколько статистических аномалий, зафиксированных в исследовании, таких как "аномально более высокая явка, чем в остальной части муниципального округа", "значительные различия в явке между двумя выборами" или "внезапное изменение ориентации голосования". Выбрав избирательные участки с одной аномалией, исследование пришло к большему количеству в 2554 сомнительных участков, что в сумме набрало 690 тыс. голосов, то есть 18,7% голосов", - продолжает журналист.

"(...) Мы говорим о контролируемом голосовании, потому что объяснить эти аномалии можно не только покупкой голосов, - уточняет аналитик. - Бывают также случаи, когда работодатели могут угрожать своим сотрудникам. В строительной сфере начальник может сказать: "Если вы не проголосуете за то-то и то-то, мы не получим сделку". Наверное, это правда, в силу коррупционных механизмов, действующих в Болгарии". По его мнению, такая практика приносит пользу трем партиям, доминирующим на болгарском политическом ландшафте: ГЕРБ - партии консервативного премьер-министра Бойко Борисова, Болгарской социалистической партии и "Движению за права и свободы".

"Самым ироничным наблюдением оказывается то, что "такая практика получила широкое распространение, однако в конечном итоге она не оказывает большого влияния на результаты, по крайней мере, на парламентских выборах", - считает исследователь. - Нам следует доработать наши математические модели, но видно, что по максимуму влияниеоказывается лишь на несколько депутатских мест".

"Уравнение простое: все основные партии практикуют подкуп избирателей, и их результаты взаимно уничтожаются, при этом они не готовы рискнуть и остановиться, тем самым создавая благоприятные условия для своего оппонента! Хотя выявить подозрительные участки очень легко, электоральная власть пока не предприняла никаких реальных действий. К тому же по очевидным демократическим причинам нелегко просто приостановить работу сомнительных избирательных участков под предлогом аномальных статистических результатов", - резюмирует Le Monde.