Опасная эскалация в Донбассе на Украине

"(...) За семь лет конфликта в Донбассе, расположенном на востоке Украины, не менее тридцати раз вводился режим прекращения огня. Последний из них был установлен 27 июля 2020 года и продержался дольше всех, но с января количество его нарушений опасно увеличилось", - пишет журналистка Le Monde Фостина Венсан.

"За три месяца погибли 19 украинских военнослужащих по сравнению с 49 за весь 2020 год. Однак знать точно, что происходит на месте, сложно: никто не имеет доступа в регион, кроме наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которой тоже чинят препятствия", - говорится в статье.

"Киев и Москва обвиняют друг друга в этой эскалации. В четверг 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в сосредоточении войск на границе и предупредил об опасности "провокаций", - передает журналистка. - Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Руслан Хомчак, в свою очередь, осудил "угрозу военной безопасности Украины", заявив, что в составе сепаратистов числилось 28 тысяч человек и "более двух тысяч российских инструкторов и военных советников".

"Россия перемещает свои войска на своей территории так, как считает нужным", - парировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И успокоил: "Этот процесс никому не угрожает и никого не должен волновать".

"(...) США в четверг предостерегли Москву от любых попыток "запугивания", осудив ее "агрессивные и провокационные действия" на востоке Украины. Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности до максимума на случай "потенциально неминуемого кризиса", - пишет Le Monde.

"Эскалация в Донбассе обсуждалась, среди прочего, во вторник на видеоконференции между Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которую Украина не была приглашена. Официальный отчет, мягко говоря, довольно лаконичен. Елисейский дворец просто указал, что три лидера подчеркнули "необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство, с тем, чтобы стабилизировать режим прекращения огня на Украине и выработать выход из кризиса при соблюдении Минских соглашений", подписанных в феврале 2015 года", - говорится в публикации.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что никакие решения относительно Украины не могут и не будут приниматься без участия Украины. (...) "Париж находится в постоянном диалоге с украинскими официальными лицами", - утверждает французский дипломатический источник. По нашей информации, вскоре состоялась встреча дипломатических советников из Киева, Берлина и Парижа", - отмечает Венсан.

"Отношения между Путиным и Зеленским настолько плохи, что Меркель и Макрон решили разделить их и провести переговоры по отдельности, чтобы сделать их более эффективными", - поясняет Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения в Киеве.

"Украина надеется разблокировать переговоры благодаря Франции. "Она нужна нам, чтобы усадить Путина за стол переговоров", - настаивает один украинский дипломатический источник. Как стало известно Le Monde, "в ближайшее время" запланирован "рабочий визит" Зеленского в Париж, если позволят санитарные условия".

"Согласно утечке, опубликованной 24 марта российской ежедневной газетой " Коммерсантъ ", сегодня на столе лежат три проекта дорожной карты, подлинность которых официально не подтверждена, где делается попытка выйти из политического тупика и наконец претворить в жизнь Минские соглашения, - сообщает автор статьи. - По данным источника из Елисейского дворца, мы "отказываемся комментировать утечки", но подтверждаем, что "ведутся переговоры" по поводу "формулирования списка неотложных мер", составленного на последней встрече лидеров в декабре 2019 года в Париже в "нормандском формате". "Ситуация настолько сложная...", - вздыхают в Елисейском дворце.

"Если верить утечкам, то содержание документов "практически идентично Минским соглашениям", утверждает Михаил Самусь. Проблема в том, что Украина и Россия очень по-разному интерпретируют эти соглашения, и ни одна из них не хочет идти на уступки".

"(...) Выдвигается несколько версий для объяснения нынешней эскалации конфликта. По мнению Юлии Шукан, политолога из Университета Париж-Нантер, это прежде всего связано с продолжающимися переговорами. Так происходит уже не в первый раз. "Напряженность на местах часто коррелирует с тупиком в переговорах", - отмечает она. По мнению ряда наблюдателей, Россия таким образом пытается оказать давление, чтобы повлиять на обсуждения", - передает журналистка.

"Возобновление напряженности может также объясняться обменом язвительными замечаниями между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом в последние недели, равно как и санкциями, утвержденными Зеленским против украинского депутата Виктора Медведчука, главы политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и близкого друга президента России", - комментирует Венсан.

"Мир в Донбассе являлся одним из ключевых обещаний Владимира Зеленского, когда он был кандидатом в президенты. "Он был наивен и верил в то, что рецепт достижения этого прост, - считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве. - Теперь он понял, что ничего не добьется от России".

"Тон президента теперь стал более милитаристским, по образу и подобию его предшественника Петра Порошенко, - пишет Le Monde. - Украинский парламент, в котором преобладает партия "Слуга народа", во вторник принял постановление, в котором указано, что ответственность за "текущую эскалацию" несет Россия, и потребовал, чтобы она "прекратила боевые действия" и "вывела из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует".

"На данный момент большинство наблюдателей рассматривают сценарий далеко идущей эскалации как маловероятный, хотя и не исключают его. Однако в ближайшие недели все ожидают новых стычек и жертв", - резюмирует Фостина Венсан.