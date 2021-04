2 апреля 2021 г. Редакция | The Washington Post WP: Почему голодовка Алексея Навального должна вызвать тревогу во всем мире "Алексей Навальный был погружен в мрачный театр абсурда, преследуемый президентом России Владимиром Путиным и обширным полицейским государством, которым он командует. Навальный, ведущий оппозиционер в России и критик путинской клептократии, был приговорен по ложным обвинениям к более чем двум годам заключения в печально известной тюрьме в 62 милях к востоку от Москвы, где его здоровье ухудшается. Его решение объявить голодовку рискованно и должно вызывать тревогу везде и повсюду", - пишет в редакционной статье газета The Washington Post. (...) "Перед объявлением голодовки он похудел на 17,6 фунтов. Он потребовал, чтобы тюрьма разрешила медицинским специалистам лечить его, но получил отказ. (...) Голодовка может разрушить его здоровье. Как ответил Путин? Российский государственный телеканал RT отправил съемочную группу с Марией Бутиной, которая призналась, что действовала в качестве незарегистрированного иностранного агента в США и отсидела 18 месяцев в тюрьме до своего освобождения в 2019 году (...)", - пишет издание. "Голодовка - это сигнал отчаяния со стороны Навального об ухудшении положения. Он не должен сидеть в тюрьме, не должен болеть, и нельзя допустить, чтобы его заставили замолчать так же, как многих других критиков Путина, которых подкосили отравленным чаем, пулями в ночи или отказом в лечении в тюрьме", - заключает редакция газеты. Источник: The Washington Post