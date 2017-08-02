11 зубодробительных цитат из подлинного интервью Трампа Wall Street Journal

"На прошлой неделе газета Wall Street Journal взяла у президента Дональда Трампа 45-минутное интервью в Овальном кабинете, но опубликовала лишь некоторые выдержки из разговора", - отмечает BuzzFeed News. "Однако издание Politico раздобыло расшифровку беседы и во вторник опубликовало целиком текст беседы, которую вел в основном главный редактор Wall Street Journal Джеральд Бейкер", - сообщает журналистка Брайанна Сакс.

В свою очередь, BuzzFeed News приводит в своей статье 11 самых интересных, на взгляд редакции, отрывков из полного текста интервью.

1. Говоря о своей недавней речи перед американскими бойскаутами, привлекшей огромное внимание в США, Трамп заявил, что бойскауты собрали "самую большую толпу в своей истории", и не согласился с мнением, что реакция на его речь была неоднозначной: "Кстати, я бы первым признал, будь она неоднозначная. Никакой неоднозначности не было. Была овация стоя, как только я вышел и до того момента, когда я ушел, и еще пять минут после моего ухода. И мне позвонил глава бойскаутов и сказал, что это была самая блестящая речь, которую перед ними когда-либо произносили, и что они очень признательны".

Издание комментирует: "На деле один сотрудник организации сообщил BuzzFeed News, что в ней ничего не знают о каком-либо подобном телефонном звонке президенту. Вскоре после речи руководитель организации "Бойскауты Америки" извинился перед скаутами за "политическую риторику" президента, которая встретила негативную реакцию некоторых людей из сообщества скаутов".

2. Говоря о своей роли в неудачных попытках провести через Конгресс проект реформы здравоохранения, Трамп сообщил, что делает много: "Было много разговоров. Я только что имел разговор с неким сенатором, который показался этому сенатору очень убедительным".

3. "Я искренне считаю, что за 6 месяцев я сделал больше, чем чуть ли не любой президент, если посмотреть, сколько законопроектов принято - 42, 43", - сказал Трамп. Он сообщил, что гордится своим выбором судьи в Верховный суд и смягчением регулирования: "Вы наблюдаете оптимизм, в том числе, потому, что люди могут по-настоящему пользоваться своей землей. Они могут возделывать свою землю".

4. Издание сообщает: "Когда его спросили о налогах, президент переключился на тему своих отношений с зарубежными лидерами и того, как он открыл для себя масштабы других стран".

Трамп: "Итак, я имею дело с зарубежными странами, и, вопреки тому, что вы могли прочесть, у меня невероятные отношения со всеми зарубежными лидерами. Я им нравлюсь. Они мне нравятся. Знаете, это потрясающе. Итак, я звоню, типа, в крупные - в крупные страны, и я общаюсь с премьер-министром или президентом. И говорю: "Как у вас дела?"

"О, не знаю, не знаю, не то чтобы хорошо, господин президент, не то чтобы хорошо".

Я сказал: "Ну, а в чем проблема?"

"Ох, ВВП - 9%, не то чтобы хорошо".

"А я говорю себе: "У нас тут, типа, 1%, и мы умираем, а у них 9%, и они недовольны".

"Вот так, знаете ли, и это, типа, страны, знаете ли, довольно большие, там, типа, 300 млн человек. Ну знаете, многие говорят - они говорят: "Да, но США - большая страна". А потом звонишь в страны типа Малайзии, Индонезии и говоришь, знаете ли: "Сколько у вас жителей?" И просто потрясающе, сколько у них жителей".

"Итак, у Китая будет 7 или 8% (ВВП. - Прим. ред.), а у них миллиард пять (видимо, "миллиард пятьсот" жителей. - Прим. ред.), так? Так что у нас дела должны пойти очень хорошо", - заключил Трамп. (Численность населения Китая на 18 июля 2017 составляет 1 384 350 000 человек. - Прим. ред.)

5. "Говоря о создании рабочих мест, Трамп похвалился тем, что глава Apple Тим Кук строит "три больших прекрасных завода", - пишет издание.

Трамп: "Я сказал: Тим, пока вы не начнете строить ваши заводы в нашей стране, я не буду считать, что моя администрация достигла экономического успеха. И он мне позвонил и говорит, знаете ли, что они продвигаются, три больших прекрасных завода".

Издание сообщает: когда во вторник некий аналитик спросил Кука об утверждениях Трампа, тот сказал, что его компания создала в США 2 млн рабочих мест, но не подтвердил и не опроверг утверждения Трампа о строительстве трех заводов.

6. Трамп дал совет американцам, которые не могут найти работу: "Людям придется стронуться с места. Они будут переезжать в Колорадо и в Айову и Висконсин".

"Вы знаете, многие из них не уезжают из-за своих домов. Потому что они говорят: "Ох, мой дом. Я думал, он стоит 70000 [долларов], а теперь он ничего не стоит". Все путем. Уезжайте, бросьте это невыгодное дело, а?" - добавил Трамп.

7. "Затем Трамп поинтересовался, проголосует ли Шотландия за выход из состава Соединенного Королевства из-за "Брекзита", и сказал, что это было бы ужасно", - пересказывает издание.

Трамп: "Вот одна мелочь: что они будут делать с Британским Открытым (турниром по гольфу. - Прим. ред.), если когда-нибудь отделятся? У них больше не будет Британского Открытого". Он добавил: "Шотландия. Оставьте его в Шотландии".

8. "Когда Трампа спросили о возможном соглашении о сельском хозяйстве с Великобританией, он переключился на рассказ о попытках ввоза американских коров в Китай", - пишет издание.

Трамп: "Когда я разговаривал с президентом Си, с которым у меня очень хорошие отношения, я сказал: "Сделайте мне одолжение. Пожалуйста, не могли бы вы разрешить ввоз скота?" Вчера вечером я был в Западной Виргинии, и фермеры подходили ко мне, обнимали меня и целовали из-за этого самого насчет скота".

9. Трампу задали вопрос о министерстве юстиции США. Он ответил: "Номер один: им следует охотиться за теми, кто сливает разведданные. Я не имею в виду Белый дом, где дерутся между собой из-за того, кто меня больше всех любит, ладно? (Смех). Это просто делают какие-то глупые люди".

Издание замечает: "При Трампе Белый дом находится в почти беспрерывном состоянии взбаламученности, когда междоусобицы выплескиваются в публичное пространство".

10. "Когда Бейкер спросил о расследовании "российского вопроса", Трамп солгал и сказал, что никто из его избирательного штаба "не видел никого из России", - пишет издание.

Трамп заявил: "Вот хорошая новость: я никогда не был связан с Россией. И никто, причастный к этой избирательной кампании. У меня есть 200 человек, которые скажут, что никогда никого не видели во время кампании".

"И вот вторая: он (генпрокурор Джефф Сешнс. - Прим. ред.) участвовал на раннем этапе. Никто, причастный к кампании, не видел никого из России. Мы не имели никакого отношения к России. Они (демократы. - Прим. ред.) проиграли выборы и придумали это в качестве оправдания. И единственные, кто смеется, - это демократы и русские. Они одни смеются", - добавил Трамп.

Издание напоминает: "На деле сын Трампа, наряду с главой избирательного штаба Полом Манафортом и одним из главных советников, согласились на встречу с адвокатом, имеющей связи с Кремлем, исходя из предположения, будто у нее была информация, компрометирующая Хиллари Клинтон".

11. Трампа спросили об Энтони Скарамуччи, который на тот момент был новым директором по коммуникациям Белого дома. Президент ответил: "Но я очень доволен Энтони. Думаю, что Энтони потрясающе справится с делом". Издание напоминает: отработав 10 дней, Скарамуччи был уволен новым главой аппарата Белого дома Джоном Келли.