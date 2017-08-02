Согласно новому российскому закону об интернет-цензуре, каждый - потенциальный преступник

В выходные российский лидер Владимир Путин подписал закон, который еще больше ограничит интернет-свободы в стране, пишет Роуз Троуп Бьюкенен в американском издании Buzzfeed. "В законе две части, - поясняет журналистка. - Первая часть вступит в силу начиная с 1 ноября и заблокирует доступ к сайтам, позволяющим использовать виртуальные частные сети, известные как VPN, в России". VPN позволяют использовать интернет анонимно, говорится в статье.

"Вторая часть закона вступит в силу в 2018 году и будет обязывать пользователей безопасных приложений для обмена сообщениями (таких, как WhatsApp и Telegram), регистрировать свои номера в органах российской власти", - пишет далее автор.

Леонид Левин, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, заявил, что закон был предназначен только для ограничения доступа к "незаконному контенту", сообщает издание со ссылкой на РИА "Новости". Однако российский закон 2013 года, криминализирующий "пропаганду гомосексуализма", который, как схожим образом утверждало правительство, был узко нацелен на защиту детей, был с тех пор использован для широкого преследования ЛГБТ в России, отмечает журналистка.

Автор сообщает, что международные организации по компьютерным правам осудили закон. Amnesty International назвала его "последним ударом" в нападении на интернет-свободу. Несмотря на это, говорится далее, российский представитель Amnesty International Александр Артемьев заявил изданию в разговоре по WhatsApp, что в России не было сильных протестов.

Артемьев намекнул на то, что активисты будут скачивать VPN до ноябрьского запрета, добавив, что, так как закон нацелен на интернет-провайдеров, а не на индивидуальных пользователей VPN, это может объяснить слабую реакцию. "Так что для тех, кто хочет защитить свои интернет-браузеры, становится лишь сложнее приобрести нужные инструменты", но "сложно не значит невозможно", цитирует автор представителя Amnesty International.

Однако Эва Гальперин из Electronic Frontier Foundation (EFF) (Сан-Франциско) отметила в беседе с изданием, что закон предназначен для создания атмосферы преступности. "Идея в том, что каждый постоянно нарушает закон, а затем правительство избирательно решает, когда его применить, - сказала эксперт журналистке. - Она заключается в создании атмосферы, в которой государство может действовать, как ему угодно".

По словам Гальперин, говорится далее, интернет-активисты и гражданские журналисты, которые уже высказывались против государства, не будут остановлены. Вместо этого обычные россияне, которые, возможно, обдумывали покупку частной VPN, чтобы осуществлять поиск в интернете, могут теперь этого не сделать - а это означает, что обычные граждане теперь не смогут получать непредвзятую информацию о своем правительстве и его действиях.

"Этот [закон] облегчит правительству слежку за обычными людьми", - заключила представитель EFF.