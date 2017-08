2 августа 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Российские ответные дипломатические меры замораживают отношения с США "Российское телевидение показывает кадры того, как сегодня американские дипломатические машины не были пропущены на пригородный дачный комплекс, который до недавнего времени служил главным местом отдыха на выходных для сотрудников посольства в Москве, где они выгуливали собак, делали барбекю или просто наслаждались пребыванием на свежем воздухе", - пишет Фред Уэйр в американском издании The Christian Science Monitor. Как сообщает автор, "придется сократить в течение месяца 60% американских дипломатических сотрудников в России, и два ключевых посольских здания были конфискованы сегодня, на фоне раунда сокрушительных политических ударов, который выглядит почти беспрецедентным в беспокойной истории этих двух стран". "Что удивительнее всего в освещении российским телевидением, так это подлый тон, - отмечает журналист. - За ним стоит очевидный намек, что вершится справедливое возмездие за унижение, которое Россия перенесла в декабре прошлого года, когда 35 российским дипломатам было приказано покинуть США в течение 72 часов, и два российских здания для отдыха были конфискованы в качестве наказания за предполагаемое вмешательство Кремля в американские выборы". "Возможно, это не сулит буквального возвращения к прежней холодной войне, говорят эксперты, но злой, непримиримый, противопоставляющий добро злу дух той эпохи, как кажется, несется с ревом назад с новой силой", - пишет Уэйр. "Мы находимся в ситуации, когда в ближайшем будущем не будет способов изменить положение к лучшему и будет куча способов его ухудшить", - отметил в беседе с изданием Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике". США сократят по большей части российский вспомогательный персонал, такой, как водители, охранники, секретари, повара и садовники, сообщает автор. "Однако принуждение дипломатов выполнять эту работу в дополнение к их обычным обязанностям неизбежно затруднит такую деятельность, как социальная работа с населением, визовые услуги и рутинный сбор информации", - пишет журналист со ссылкой на экспертов. Один штатный сотрудник, который отказался высказываться официально, описал настроение в посольстве как "мрачное". Другие эксперты, говорится в статье, указывают на то, что Россия и США имеют мощную сеть безопасности из соглашений по контролю над вооружениями, по большей части сформировавшуюся в конце 1980-х, когда прежняя холодная война сворачивалась. На эту сеть по-прежнему можно полагаться, чтобы обеспечить стратегическую стабильность, даже когда политическая обстановка выходит из-под контроля. "Возможно, нас ждет период жесткой конфронтации, но ситуация не критична. Это не новая холодная война", - цитирует автор Владимира Дворкина, эксперта по безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. По словам Андрея Климова, заместителя председателя Комитета по международным делам Совета Федерации, официальная Москва пришла к убеждению, что Вашингтон переживает своего рода нервное расстройство и для России, возможно, лучше всего окопаться и переждать кризис. "Америка оторвалась от реальности, - передает журналист слова Климова. - Ее экономический вес и политическое влияние уже не те, что в ХХ веке, а Россия не та поверженная страна, которой она была в 1990-е. Они должны перестать жить в прошлом и смириться с ситуацией, как она есть. Проблема не в нас". Источник: The Christian Science Monitor