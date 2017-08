2 августа 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Россия реагирует на "бешеного быка" Трампа демонстрацией силы и воинственными песнями "Пока вице-президент США Майк Пенс ездит по Прибалтике и Кавказу, подтверждая во вполне четких выражениях обязательство Америки защищать их от "призрака агрессии со стороны вашего непредсказуемого соседа на востоке", российская реакция в действительности совсем не непредсказуема, - пишет Анна Немцова в американском издании The Daily Beast. - Она совершенно типична для правительства президента Владимира Путина и демонстрирует военную силу, дипломатическую агрессивность и игру на страстном патриотизме". "И в самом деле, россиянам простительно отмечать, что это президент США Дональд Трамп непредсказуем", - продолжает Немцова. "Для нас Америка превратилась в бешеного быка, а не в разумное создание", - приводит автор слова советника Кремля Сергея Маркова. "Когда Палата представителей и Сенат проголосовали подавляющим большинством за сохранение и ужесточение санкций против России в прошлом месяце - Трамп не может наложить вето на эту меру - стало совершенно ясно, что его словесному недержанию теперь соответствует политическое бессилие, - говорится в статье. - Это не те слова, которые Путин хотел бы, чтобы когда-либо к нему применялись, и меры, которые он с тех пор принял, являются демонстрацией того, что ответ его правительства будет осознанным и твердым". "В воскресенье был День ВМФ России, - говорится далее. - Главнокомандующий Путин в черном костюме произнес речь с президентского катера перед сотнями российских и китайских моряков и офицеров ВМФ, по крайней мере, на 50 военных кораблях и подлодках, участвующих в морском параде в Санкт-Петербурге. Именно после празднований, которые также прошли на базах российского ВМФ в Сирии и в Крыму, Путин публично приказал Вашингтону сократить число американских дипломатических сотрудников, включая местных наемных работников и дипломатов, на 755 мест". Это был конкретный ответ Путина на новый американский законопроект по санкциям, комментирует автор. "Законопроект не только лишает президента США права контролировать решения Вашингтона, он также провозглашает Россию врагом США по закону, - отметил в беседе с изданием Марков, который является членом российской Общественной палаты. - И неясно, когда этот закон будет отменен, если это вообще случится". "Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, - цитирует журналистка интервью Владимира Путина "Вестям". - Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем". "Не ясно, думал ли Путин о других конкретных ответных мерах, - отмечает Немцова. - Но риторика продолжает накаляться". Так, в понедельник, сообщает автор, заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин, который представляет консервативное крыло Кремля, опубликовал на своей странице в Facebook видеоклип. "Песня "Брестская крепость" группы из Казахстана имеет в виду храбрых защитников укреплений, атакованных нацистами, когда они начали вторжение в СССР в июне 1944 года", - поясняет журналистка. Но, как пишет Немцова со ссылкой на агентство "Интерфакс", изображения в видео были подобраны Рогозиным, и они гораздо более недавнего происхождения: Михаил Горбачев, улыбающийся с Рональдом Рейганом в Москве, а затем показывающий Джорджу Бушу-старшему Красную площадь. "Нас никто штурмом не брал, - цитирует Немцова слова песни. - Все ворота мы сами открыли. Даже тем, кто до крови кусал". "Чтобы защитить Россию от агрессии с Запада, герой (мелькает изображение Путина) превращается в Брестскую крепость, говорится в песни, - продолжает автор. - Зачем? "На клочке материнской земли я твердел в круговой обороне, чтоб хотя бы его не смогли оккупантов вытоптать кони", - запевает исполнитель, в то время как видео показывает американские танки под флагом США". Учитывая, что администрация Трампа стала "бешеным быком", Россия "не должна принимать других мер против быка, но прожить этот год перед [российскими] президентскими выборами мирно - и победить", приводит журналистка в завершение слова Маркова. Конечно же, уточняет она, Марков имеет в виду победу Владимира Путина. Источник: The Daily Beast