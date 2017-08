2 августа 2017 г. Жозефина Ютлен | The Daily Beast Российские экстремисты обучают правых террористов из Западной Европы За несколько месяцев до того, как они попытались взорвать в шведском Гётеборге центр, где содержатся соискатели убежища, Виктор Мелин и Антон Тулин "жаловались друг другу, что ксенофобская организация сторонников превосходства белой расы, в которой они оба состояли, сделалась для них недостаточно жесткой", пишет в The Daily Beast журналистка Жозефина Ютлен. По словам автора, они решили "поехать в Россию, чтобы поиграться с автоматами Калашникова, пистолетами Макарова и боевыми боеприпасами". "Партизан" - курсы военизированной подготовки, организованные ультранационалистическим "Русским имперским движением" (РИД), которое утверждает, что обучает гражданских лиц на случай грядущего "глобального хаоса", говорится в статье. Автор отмечает: по слухам, многим россиянам, посещающим эти курсы, просто интересно попробовать себя в экстремальном спорте. "Мелин и Тулин тоже говорят, что ходили на занятия "ради развлечения", - пишет издание. Однако шведский прокурор Матс Юнгквист, который в июле довел до конца судебный процесс над Мелиным, Тулиным и Джимми Йонассоном по обвинениям в серии бомбовых атак, сказал в интервью изданию: "Посещение этого военизированного лагеря в Санкт-Петербурге было одним из ключевых шагов для радикализации Мелина и Тулина". "Мы также полагаем, что, возможно, в этом месте они научились изготовлять бомбы, которые они применили в Гётеборге", - добавил он. Организация "Северное движение сопротивления", в которой состоит Мелин, поспешила от него дистанцироваться, отмечает издание. "Отставной военный Денис Гариев, который руководит "Партизаном" в интересах РИД, утверждает, что его организация принимает много людей, приезжающих из-за границы. Они обращаются туда, узнав о лагере через интернет", - пишет издание. "Мы открыты для всех", - сказал этот бывший студент-историк в интервью The Daily Beast. Мелин и Тулин сказали полицейским, что вовсе не находили свою поездку в Россию странной, поскольку другие члены их организации тоже ходили на курсы "Партизан". Автор удивляется: "Шведские ультраправые традиционно относятся к Кремлю с бόльшим скептицизмом, чем крайне правые организации из остальной Европы". Однако Джонатан Леман из организации EXPO считает, что во время кризиса на Украине в организациях вроде "Северного движения сопротивления" произошел "тактический сдвиг в самосознании". "По мере того, как становится заметнее роль ЕС и США в войне, - сказал он, - можно видеть, что прокремлевская пропаганда стала оказывать более заметное влияние на сайты ультраправых в Швеции". "Первоначально РИД приносило пользу Кремлю, вербуя и обучая добровольцев, чтобы те ехали воевать на стороне сепаратистов на Восточной Украине. Но теперь военное ответвление движения, похоже, отошло от выполнения грязной работы российского правительства. "Партизан" сосредотачивается, как сказано на его сайте, на подготовке гражданских лиц к "краху цивилизации", - продолжает автор. "Это могло значить буквально что угодно, но когда лидер РИД Станислав Воробьев приехал для выступления на саммите, организованном "Северным движением сопротивления" в 2015 году, он появился в форменной одежде (которую, как он сказал, следует считать символом их совместной борьбы против "еврейских олигархов на Украине") и предостерег о "полномасштабной войне против традиционных ценностей западной цивилизации", - пишет издание. "В большей мере, чем когда-либо, "Северное движение сопротивления" "считает [РИД] друзьями", сказал Симон Линдберг, лидер северного движения", - пишет автор. Издание полагает, что другие европейские неонацистские организации тоже заключают альянсы, способные дестабилизировать Европу. "Прокремлевская ультранационалистическая организация "Стяг" принимала некоторых людей из "Словацкого движения возрождения" на своих курсах военной подготовки", - пишет издание. Экс-лидер венгерского "Национального фронта" Иштван Дьоркош "когда-то устраивал учебные бои вместе с сотрудниками российской разведки в лесу недалеко от своего дома", - утверждает издание. По мнению автора, Кремль мог бы пресечь полулегальную военную деятельность националистических движений, но не делает этого. Александр Верховский, глава московского центра "Сова", предполагает, что российские власти терпят военизированные мини-группировки, так как это "мягкий способ принять ветеранов Донбасса, обходясь без беспорядков". Источник: The Daily Beast