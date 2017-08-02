Быстро стабилизировать Ливию не получится

Ливия, без сомнения, является ключевой страной в транзите беженцев в Европу. В результате многие европейские правительства пытаются предпринимать там какие-либо действия в надежде на то, что ситуация в Ливии нормализуется, появится надежный партнер-правитель, который в один миг прекратит поток мигрантов через Средиземное море или хотя бы построит в стране фильтрационные лагеря, в которые европейская береговая охрана будет возвращать отловленных в море беженцев. "В теории подобные планы вполне осуществимы, но вот на практике это чистой воды волюнтаризм", - пишет политический обозреватель австрийской газеты Die Presse Виланд Шнайдер.

В частности, уже сейчас "существуют соглашения о лагерях для беженцев с куда более стабильными североафриканскими странами вроде Туниса, но они тяжело реализуемы", поясняет автор. "Такие страны не всегда забирают из Евросоюза своих граждан. Так неужели они будут содержать на своей территории граждан других стран, желающих попасть в ЕС?"

Тем более что в случае "с Сирией все намного сложнее: в стране очень тяжелая ситуация, и быстро там ничего не поменяется".

"Также не может речи и о каких-либо единых действиях стран ЕС в попытке добиться стабилизации ситуации в Ливии", - продолжает Шнайдер. Недавно инициативу проявил французский президент Эммануэль Макрон, организовавший встречу ливийского премьера Фаиза Сараджа с генералом Халифой Хафтаром, который контролирует восточную часть Ливии. Но недовольство тем, что Париж привлек к переговорам Хафтара, выразила Италия, поддерживающая международно признанное правительство национального единства Сараджа. С "Хафтаром же, которого, в свою очередь, поддерживают Россия и Египет, никто до последнего времени не хотел иметь дела", добавляет Die Presse.

"Да, Ливии уже давно пора найти точку опоры. Но маловероятно, что это случится скоро. Слишком уж различны интересы и амбиции местных игроков и их иностранных покровителей. Конечно, это хорошо, что вопрос миграции вновь стал приоритетен для европейцев. Но быстрых и простых решений там не будет", - резюмирует журналист.