Финансист: Путин богаче Джеффа Безоса и Билла Гейтса вместе взятых

Про его состояние ходят легенды: точных данных о капиталах российского президента до сих пор нет, однако оценки экспертов финансовой отрасли позволяют сделать некоторые выводы, пишет Finanzen.net.

"Недавно исполнительный директор компании Amazon Джефф Безос оспорил право Билла Гейтса называться самым богатым человеком в мире. На несколько часов основатель Microsoft был вынужден уступить пальму первенства Безосу - пока акции Amazon снова не упали. Это в очередной раз подстегнуло дебаты вокруг того, кто же на самом деле является первым богачом на планете", - говорится в статье.

"Уже давно не секрет, что Владимир Путин входит в клуб (долларовых) миллиардеров. Однако до сих пор неясно, сколько же денег у президента России. Он сам никак не комментировал эту тему. Существуют разные мнения на этот счет. (...) Капитал Путина оценивается в диапазоне от 36 до 200 млрд долларов. О 200 млрд долларах говорит знаток России, финансист и инвестор Билл Браудер. Если его оценки совпадают с действительностью, путинское богатство больше состояния Безоса и Гейтса вместе взятых", - замечает издание.

"Путина не найдешь в списке богатейших людей по версии Forbes. (...) Одна из причин может быть связана с его президентской должностью", - пишет издание, ссылаясь на заявление редакции американского журнала о том, что в своих рейтингах они "не учитывают диктаторов и членов королевских домов". "Слухи и домыслы о богатствах Путина, тем не менее, не утихают", - заключает издание.