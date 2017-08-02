NASA предлагает шестизначную зарплату новому "офицеру по планетарной защите", чтобы оградить Землю от инопланетян

NASA ищет сотрудника, который смог бы защитить Землю от инопланетного загрязнения, сообщает Рейчел Ревес в британской газете Independent. Штатная должность "офицера планетарной защиты" будет включать обеспечение того, чтобы люди в космосе не загрязнили планеты и луны и чтобы инопланетное вещество не инфицировало Землю, передает издание. Оплата - шестизначная зарплата до 187 тыс. долларов в год плюс социальный пакет, информирует журналистка.

В объявлении о работе говорится: "Планетарная защита занимается недопущением загрязнения органическими компонентами и биологического загрязнения при исследовании космоса людьми и роботами", - сообщает газета.

"Должность сроком на три года - с возможностью продления до пяти лет - была создана после того, как США подписали Договор о космосе 1967 года, обещая "продолжить изучение космоса (...) и вести его исследование так, чтобы избежать его вредного заражения, а также неблагоприятных изменений в среде Земли в результате привнесения внеземного вещества (...)", - говорится в статье.

Согласно Кэтрин Конли, единственному офицеру планетарной защиты NASA с 2014 года, есть только еще одна такая же штатная должность в мире - в Европейском космическом агентстве, пишет газета со ссылкой на Business Insider. Конли переходит на работу в Офис по безопасности и обеспечению миссии NASA, добавляет автор.

Кандидатам на должность придется часто путешествовать, но, как и на любой работе, будет значительный объем электронных писем, предложений и другого чтения, сообщает журналистка. "У кандидатов должен быть, по меньшей мере, годовой опыт в качестве руководящего гражданского правительственного служащего и ученая степень выше бакалавра в области физики, инженерии или математики, - добавляет Ревес. - Также у них должно быть "продвинутое знание" планетарной защиты".

В заключение автор уточняет, что подавать заявки могут только граждане США.