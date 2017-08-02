"Непримиримый дух холодной войны несется с ревом назад"

Адресованное американцам требование Путина сократить число сотрудников в своих диппредставительствах привело к тому, что "двусторонние отношения между странами достигли нового дна". Обозреватели вспоминают события 1986 года, констатируют провал политики санкций и опасаются непредсказуемого обострения конфликта. Мнения экспертов разделились: одни прогнозируют нарастание конфронтации, другие считают высылку дипломатов "обратимой" и "безболезненной" мерой. Между тем в американском посольстве царит "мрачное" настроение.

Адресованное американцам требование Путина сократить число сотрудников в своих диппредставительствах на 755 человек привело к тому, что "двусторонние отношения между странами достигли нового дна", пишет Иво Мийнссен на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung. Но во времена холодной войны "уже происходило подобное дипломатическое обострение летом 1986 года", напоминает издание и излагает подробности давнего кризиса. Тогда США и Советский Союз выслали в общей сложности 85 дипломатов.

По мнению издания, тот случай "показал американцам и русским, насколько быстро и непредсказуемо может произойти обострение, за которое приходится платить большую цену. (...) Впоследствии стороны отказались от дальнейших провокаций".

Тем не менее, спустя четверть века "выяснилось, что механизмы холодной войны продолжают жить, ведь в своем решении сократить американское присутствие в России на 755 человек Путин сослался на то, что в России должно работать столько же американцев, сколько россиян работает в США", отмечает издание.

"Решение Владимира Путина распорядиться о сокращении штата американских дипломатов в России - это признание, что сорвались его попытки добиться отмены санкций, которые администрация Обамы наложила за вмешательство России в американские выборы", - пишет редакция Los Angeles Times, напоминая об отложенной реакции России на высылку российских дипломатов из США в декабре 2016 года, когда у Кремля еще теплилась надежда на улучшение отношений с только что избранным президентом Трампом.

"Москва больше не надеется на Дональда Трампа" - констатирует швейцарская газета Le Temps. Сократив численность американских дипломатов в России, Путин демонстрирует твердость, способствующую его популярности. Однако он оставляет дверь приоткрытой: высылка дипломатов обратима и относительно безболезненна, пишет московский корреспондент издания Эммануэль Гриншпан.

На введение новых американских санкций Владимир Путин ответил самой большой высылкой американских дипломатов, когда-либо совершавшейся в двусторонних отношениях. Российский президент для объявления о высылке дождался 30 июля, праздника, призванного демонстрировать мощь ВМФ России, отмечает автор материала.

По мере приближения президентских выборов марта 2018 года Путин все меньше склонен к уступкам на международной арене. Российский президент принял решение даже до того, как Трамп подписал закон о санкциях, показывая, насколько он теперь им пренебрегает.

"Путин утратил всякие иллюзии по поводу способностей Трампа контролировать американскую систему сдержек и противовесов с тем, чтобы влиять на американский демократический аппарат", - считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Другие комментаторы видят признаки досады со стороны Кремля. Эксперт Владимир Фролов считает, что российский ответ - это лишь "видимость твердости", так как взаимные высылки дипломатов являются "наименее болезненным способом уведомить о своем недовольстве". Это легко обратимый процесс, пишет автор статьи.

Политолог Лилия Шевцова слышит в российском симметричном ответе "жалкий писк, ведь Америка от России не зависит, даже не почувствует укуса. Все эти идеи подтверждают даже не отсутствие воображения, а безысходность".

Политолог Татьяна Становая с тревогой прогнозирует ужесточение внутренней политики "против правозащитников, СМИ, НКО, оппозиции". Во внешнеполитической сфере "Россия постепенно придет к пониманию того, что политика непредсказуемости, жесткости, непропорциональности и беспринципности может приносить больше результатов, чем политика диалога с Западом", заключает Становая.

Кремль не сжег мосты, однако приближение президентских выборов, несомненно, даст повод к проверке предохранительных ограждений, отмечает Гриншпан.

"Российские ответные дипломатические меры замораживают отношения с США" - утверждает в заголовке американское издание The Christian Science Monitor.

По мнению автора статьи Фреда Уэйра, раунд сокрушительных политических ударов "выглядит почти беспрецедентным в беспокойной истории этих двух стран".

"Возможно, это не сулит буквального возвращения к прежней холодной войне, говорят эксперты, но злой, непримиримый, противопоставляющий добро злу дух той эпохи, как кажется, несется с ревом назад с новой силой", - пишет Уэйр, отмечая, что один штатный сотрудник американского посольства описал царящее в нем настроение как "мрачное".

"Мы находимся в ситуации, когда в ближайшем будущем не будет способов изменить ситуацию к лучшему и будет куча способов ее ухудшить", - отметил в беседе с изданием Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".

Другие эксперты указывают на то, что Россия и США имеют мощную сеть безопасности, сложившуюся еще в конце 1980-х. "Возможно, нас ждет период жесткой конфронтации, но ситуация не критична. Это не новая холодная война", - цитирует автор Владимира Дворкина, эксперта по безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН.

"Американские санкции еще больше укрепляют позиции Путина" - гласит заголовок в немецкой газете Die Welt. Конгресс США расширил пакет антироссийских санкций. Это ни к чему не приведет - разве что к еще большей разобщенности Запада. "То, что на первый взгляд могло выглядеть как поражение Путина, на деле превращается в триумф хозяина Кремля", - констатирует обозреватель Михаэль Штюрмер.

"Путин не был бы искусным тактиком и знатоком всех слабых сторон своего оппонента, если бы не воспользовался шансом и (...) не использовал в своих стратегических интересах бросающийся в глаза атлантический раскол", - говорится в статье.

Западу сегодня просто необходима стратегически продуманная серьезная "восточная политика", предусматривающая как потенциальные конфликты, так и сотрудничество. "Рутинного продления или (...) ужесточения антироссийских санкций из Брюсселя явно недостаточно", - констатирует автор статьи.

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