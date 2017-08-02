Почему в Китае и России говорят о VPN-сервисах, направленных против цензуры?

В то время как Китай в январе запретил VPN-сервисы, Россия последовала этому примеру в минувшие выходные. Цель - помешать интернет-пользователям обходить цензуру, установленную на территории страны, пишет журналистка французской газеты La Tribune.fr Анаис Шериф.

Что такое VPN?

Этот акроним вдруг заставил о себе говорить. VPN означает "виртуальная частная сеть". Благодаря интернету эта технология позволяет соединять две информационные системы дистанционно посредством некого виртуального "туннеля", говорится в статье. Так, две информационные системы могут находиться в двух разных странах. "Интернет вас видит так, будто вы подключены из Швеции, а не из вашей страны", где веб-сайты запрещены цензурой, поясняет сайт We Fight Censorship, проект международной неправительственной организации "Репортеры без границ", запущенный для борьбы против цензуры и для продвижения циркуляции информации.

Почему Китай и Россия запрещают VPN?

VPN-сервисы часто используются в сетях различных компаний, они позволяют и частным лицам обходить запреты, установленные в интернете. Так, многие китайские интеллектуалы и диссиденты используют VPN-приложения для публикаций в Facebook, Twitter и YouTube внутри своей страны, указывает журналистка.

Китай был первой страной, которая резко сузила использование VPN-сервисов в январе этого года. 11 июля Китай потребовал от компаний по дистанционной передаче данных закрыть всякий доступ к VPN-сервисам до 1 февраля 2018 года. Эти действия послужили примером для его российского соседа в эти выходные, продолжает журналистка.

Как говорится в публикации, российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование в России анонимайзеров - веб-сервисов, позволяющих получать анонимный доступ к сайтам, заблокированным в стране. Закон был принят российским парламентом в конце июля и должен вступить в силу 1 ноября. Российское агентство по контролю над телекоммуникациями Роскомнадзор будет уполномочено составить список сервисов по обезличиванию и сможет блокировать их в стране, если они не будут соблюдать этот запрет, уточнено в законе.

Почему Apple подвергается критике?

Гигант из Силиконовой долины был обвинен в том, что дрогнул перед цензурой. По той причине, что компания Apple в воскресенье удалила из своего App Store в Китае все VPN-приложения, передает автор статьи. "От нас потребовали удалить в Китае некоторые VPN-приложения, не соответствующие новым правилам", - утверждает Apple в своем коммюнике, транслированном блогом об интернете TechCrunch. "Эти приложения VPN остаются доступными на всех других рынках, где они существуют".

Два главных провайдера ExpressVPN и StarVPN в субботу объявили, что компания Apple проинформировала их о том, что ее продукты отныне не будут доступны в Китае, говорится в статье. Обе компании выступили против этого решения. "Мы разочарованы этим решением, представляющим собой самую кардинальную меру по блокировке использования VPN-приложений, предпринятую китайским правительством на сегодняшний день. Мы расстроены тем, как Apple помогает Китаю в его действиях, связанных с цензурой", - пишет в своем коммюнике компания ExpressVPN.