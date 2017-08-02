С сегодняшнего дня человечество живет в кредит

В среду мы израсходовали все природные ресурсы, которые планета может произвести за год. Этот "день перерасхода биоресурсов Земли" каждый раз наступает все раньше, пишет журналистка Le Monde Одри Гаррик.

Дата судьбоносная - и каждый раз наступает все раньше. Начиная со среды 2 августа человечество живет в кредит: оно израсходовало всего за семь месяцев все ресурсы, которые Земля может произвести за год. До конца 2017 года, чтобы продолжать пить, есть, согреваться или перемещаться, нам придется истощать экосистемы и подрывать их способность к восстановлению, говорится в статье.

Этот "день перерасхода биоресурсов Земли" (Earth overshoot day) каждый год вычисляется Global Footprint Network, исследовательским институтом, расположенным в Окленде (Калифорния). Благодаря 15 тыс. данным ООН он сравнивает экологический след человека, который измеряется эксплуатацией природных ресурсов Земли, с биоемкостью планеты, то есть с ее способностью восстанавливать свои запасы и поглощать парниковые газы. По его расчетам, человечество расходует на 70% больше имеющихся в распоряжении биоресурсов. Иначе говоря, для удовлетворения потребностей человечества необходимо 1,7 планеты, передает журналистка.

День перерасхода наступает все раньше. Эта дата падала на 5 ноября в 1985 году, на 1 октября - в 1998 году, на 20 августа - в 2009 году. Если продолжать потреблять биоресурсы в таком темпе, то в 2030 году нам понадобятся две планеты. По причине мирового демографического роста, но прежде всего - образа жизни, все более ценящего ресурсы и зависящего от ископаемых энергоресурсов (уголь, нефть, газ), продолжает журналистка.

Однако не все люди ответственны в равных пропорциях. С американским или австралийским образом жизни для выживания потребовалось бы больше пяти планет. Французам понадобилось бы три Земли, китайцам - 2,1, гораздо больше индийской воздержанности (0,6 планет). В целом экологический след развитых стран в 5 раз превышает аналогичные показатели бедных стран, отмечает автор статьи.

"Наша планета ограничена, однако человеческие возможности безграничны. Жить в соответствии со средствами, которые предоставляет нам Земля, технологически возможно, финансово благоприятно и представляет собой наш единственный шанс на процветающее будущее", - предупреждает Матис Вакернагель, президент Global Footprint Network. Если нам удастся отсрочить дату всемирного дня перерасхода биоресурсов каждый год на 4,5 дня, то, по расчетам НПО, мы восстановим равновесие, расходуя ресурсы одной Земли к 2030 году".

Как изменить направление этой тенденции? Прежде всего, ограничить выбросы парниковых газов, которые представляют собой 60% всемирного экологического следа, пишет Гаррик.

"Все же Global Footprint Network и Всемирный фонд дикой природы (WWF) отмечают обнадеживающие знаки. Так, экологический след на одного жителя США снизился почти на 20% между 2005 (самый высокий показатель) и 2013 годом (последние данные, имеющиеся в распоряжении) благодаря снижению выделения углерода, и это невзирая на экономический подъем. Также Китай, демонстрирующий самый большой национальный экологический след, активно разрабатывает возобновляемые источники энергии, в то время как его внутреннее потребление угля падает - несмотря на строительство новых электростанций", - указывает журналистка.